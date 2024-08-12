Спортдиректор Александрии: Больше половины игроков Днепра-1 могли оказаться у нас

Спортивный директор "Александрии" Иван Телько рассказал о работе на трансферном рынке.

- Кто еще мог оказаться в "Александрии"?

- Я лично общался с большей половиной "Днепра-1", они могли оказаться в "Александрии". Условные Адамюк, Когут, Кинарейкин были нам интересны.

- Гаджиев также в вашем списке пожеланий присутствует?

- По Рамику информация имеет право на жизнь. Гаджиев рассматривал возможность присоединиться к нам, но он желает попробовать себя за пределами Украины. Его активно хотели большинство команд УПЛ. Александрии он не отказал. Если не будет вариантов за рубежом - все может быть.

Мы пригласили неплохих молодых исполнителей: Баденко, Хан, Макаренко. Эти ребята вызывались в разные сборные. Мы считаем их очень перспективными.

- Ваш коллега Юрий Габовда из "Вереса" говорил о том, что "Александрия" была среди претендентов на Руслана Степанюка. Можете это подтвердить?

- Лично я с Русланом никаких переговоров не проводил. Было понятно, что "Верес" достаточно долго находился в переговорах, еще до того, как я подумал о смене места работы. При всем уважении к Руслану, Александр Филиппов для нас - лучшая опция, с точки зрения усиления позиции центрфорварда. Саша уступил в бомбардирской гонке только Сикану и Ванату. Они нам априори недоступны.

Он - топ-человек и профессионал, который покажет, что Александрия сделала правильный выбор.

- С тренерами быстро нашли взаимопонимание?

- Руслан Ротань - профессионал, который полностью погружен в тренировочный процесс. С Русланом Петровичем комфортно поработали.

Мы пересмотрели очень много опций. Все, кто нас интересовал, они у нас. Некоторые кандидатуры отсеялись. По другим продолжаются переговоры. Кадровое звено в клубе было усилено. Team-менеджер, четыре тренера в академию зашли, тренер по физподготовке Евгений Барышников. В тренерский штаб помогать Руслану Петровичу пришел Алексей Антонов, - рассказал Телько.