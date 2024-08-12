Шахтер - Мариуполь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

"Шахтер" на следующий день после поражения от "Полесья" (0:1) во 2-м туре УПЛ проведет товарищеский матч. Соперником подопечных Марино Пушича станет ФСК "Мариуполь".

Встреча состоится на поле спортивного комплекса "Святошин" под Киевом и начнется в 13:00. Прямая трансляция игры будет доступна на YouTube-канале "Шахтера".

Товарищеский матч, 12 августа

"Шахтер" 13:00 ФСК "Мариуполь"

Трансляция - YouTube-канал "Шахтера"