Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер - Мариуполь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
Начало - в 13:00
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"Шахтер" на следующий день после поражения от "Полесья" (0:1) во 2-м туре УПЛ проведет товарищеский матч. Соперником подопечных Марино Пушича станет ФСК "Мариуполь".
Встреча состоится на поле спортивного комплекса "Святошин" под Киевом и начнется в 13:00. Прямая трансляция игры будет доступна на YouTube-канале "Шахтера".
Товарищеский матч, 12 августа
"Шахтер" 13:00 ФСК "Мариуполь"
Трансляция - YouTube-канал "Шахтера"
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Динамо и Кривбасс в ЕК, Суперкубок УЕФА и Челси против Сити. Расписание футбола на 12 – 18 августа
- Кубок Италии. Все новички Серии А вылетают, в том числе и Комо Фабрегаса
- Известно, кто в Украине будет транслировать матч Рейнджерс - Динамо
- Вернидуб: По сравнению с прошлыми годами у Карпат ничего не изменилось. Тянут время, встают, снова тянут время
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- Вантух: Ингулец оказался "крепким орешком": каждый футболист четко знает свой маневр, чувствуется заточенность на атаку
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн