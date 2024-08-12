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Шахтер - Мариуполь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Премьер-лига

Начало - в 13:00

Шахтер - Мариуполь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

"Шахтер" на следующий день после поражения от "Полесья" (0:1) во 2-м туре УПЛ проведет товарищеский матч. Соперником подопечных Марино Пушича станет ФСК "Мариуполь".

Встреча состоится на поле спортивного комплекса "Святошин" под Киевом и начнется в 13:00. Прямая трансляция игры будет доступна на YouTube-канале "Шахтера".

Товарищеский матч, 12 августа
"Шахтер" 13:00 ФСК "Мариуполь"
Трансляция - YouTube-канал "Шахтера"

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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