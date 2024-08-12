Квасница: Динамо пройдет Рейнджерс. У Шовковского качественный подбор игроков

Нападающий "Руха" Илья Квасница считает, что "Динамо" пройдет "Рейнджерс" в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов.

"Пройдет ли "Динамо" Рейнджерс? Думаю, пройдет.

У Александра Шовковского качественный подбор игроков, много квалифицированных футболистов и на замене. Все шансы пройти в плей-офф раунд Лиги чемпионов у динамовцев есть.

Я периодически общаюсь с Волошиным, Бражко и Вивчаренко, с теми ребятами, с кем играю в молодежной сборной", - сказал Квасница.