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Квасница: Динамо пройдет Рейнджерс. У Шовковского качественный подбор игроков
Форвард "Руха" - о выступлении киевского клуба в еврокубках
fcrukh.com
Нападающий "Руха" Илья Квасница считает, что "Динамо" пройдет "Рейнджерс" в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов.
"Пройдет ли "Динамо" Рейнджерс? Думаю, пройдет.
У Александра Шовковского качественный подбор игроков, много квалифицированных футболистов и на замене. Все шансы пройти в плей-офф раунд Лиги чемпионов у динамовцев есть.
Я периодически общаюсь с Волошиным, Бражко и Вивчаренко, с теми ребятами, с кем играю в молодежной сборной", - сказал Квасница.
Напомним, ответный матч "Рейнджерс" - "Динамо" состоится 13 августа и начнется в 21:45 по Киеву.
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