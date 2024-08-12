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Петряк покинул расположение Черноморца. Он будет тренироваться с Шахтером U-16 - СМИ
Футболист провел месяц с одесским клубом
Фото: ФК Полісся
"Шахтер" и "Черноморец" не смогли договориться об аренде вингера "горняков" Ивана Петряка. Об этом сообщил ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский.
Игрок провел месяц с одесским клубом и вернулся в Киев.
"Когда мы говорим о ситуации в клубе, то самый характерный момент - это то, что произошло с Иваном Петряком. Человек почти месяц был в Одессе и просто уехал. И не потому, что он не прошел проверку Александра Бабича.
Мы это прекрасно понимаем - из-за того, что "Шахтер" и "Черноморец" не смогли построить определенную конструкцию в отношениях с футболистом. Надо было просто выполнять свои обязанности. Поделить зарплату игрока пополам, или две трети один клуб, треть другой.
Сейчас, насколько я знаю, Петряк будет тренироваться с командой U-16, потому что U-17 уехала на какой-то сбор", - сказал журналист в эфире программы ТаТоТаке.
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