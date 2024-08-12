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Бабенко: Если мы выиграли Шахтер, то надо выигрывать и следующие матчи
Капитан "Полесья" - о победе над донецким клубом
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Капитан и полузащитник "Полесья" Руслан Бабенко поделился впечатлениями от победы над "Шахтером" (1:0) в рамках 2-го тура УПЛ.
- Руслан, сразу в первой игре с капитанской повязкой происходит победа над "Шахтером".
- Да, мы очень много работали. Для многих произошла неожиданная победа, здесь я имею в виду экспертов. Многие эксперты после матчей еврокубков нас критиковали, потому что там у нас не все получалось. Да, выиграли. Молодцы. Но, я считаю, что нам еще есть много над чем работать, команда только строится. Сегодня порадовались, а завтра уже надо настраиваться на новую игру.
- Сегодня команда всю энергию оставила на поле?
- Да, согласен с вами. Прежде всего отдали много энергии, я считаю, что на поле была команда. С каждой тренировкой мы все лучше чувствуем друг друга, это придает уверенности, но и дальше работать-работать.
- Что было самое сложное в сегодняшнем матче?
- Темп. Все видели, что многие из нас поймали много судом. Тренер говорит, что у нас новые тренировки и с каждой игрой мы будем чувствовать себя все лучше. Сегодня было тяжелее всего именно в физическом плане.
- Эмоции какие-то остались?
- Нет, отдали все эмоции в раздевалке. Если мы выиграли "Шахтер", то надо выигрывать и следующие матчи. Вообще я не люблю много разговаривать, хочется на поле показывать делом перед болельщиками, чтобы они ценили то, что мы делаем.
- Главное, чтобы болельщики поняли, что эта победа была закономерной.
- Сто процентов. Я поэтому и говорю так аккуратно чтобы уже завтра настроиться на новую игру и так продолжить.
- Вы задали хороший тон на старте сезона.
- Да, для многих это неожиданно. Значит, мы что-то делали правильно, - сказал Бабенко.
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