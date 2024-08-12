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Шахтер назвал состав на товарищеский матч с Мариуполем
Начало - в 13:00
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"Шахтер" и ФСК "Мариуполь" определились со стартовыми составами на очный товарищеский матч.
"Шахтер": Фесюн, Винисиус, Грам, Франьич, Азаров, Назарина, Глущенко, Педриньо, Эгиналду, Невертон, Сикан.
Запасные: Твардовский, Лацабидзе, Фарина, Цуканов, Сигеев, Траоре.
ФСК "Мариуполь": Якубенко, Малаки, Терехов, Жовтенко, Харжевский, Булгаков, Мельниченко, Мочевинский, Демченко, Пуди, Петренко,
Запасные: Караващенко, Шушко, Фатеев, Зубков М, Петровский, Байдал, Зубков И, Быковский.
Игра начнется в 13:00.
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