  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер назвал состав на товарищеский матч с Мариуполем
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер назвал состав на товарищеский матч с Мариуполем

Премьер-лига

Начало - в 13:00

Шахтер назвал состав на товарищеский матч с Мариуполем

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

"Шахтер" и ФСК "Мариуполь" определились со стартовыми составами на очный товарищеский матч.

"Шахтер": Фесюн, Винисиус, Грам, Франьич, Азаров, Назарина, Глущенко, Педриньо, Эгиналду, Невертон, Сикан.

Запасные: Твардовский, Лацабидзе, Фарина, Цуканов, Сигеев, Траоре.

ФСК "Мариуполь": Якубенко, Малаки, Терехов, Жовтенко, Харжевский, Булгаков, Мельниченко, Мочевинский, Демченко, Пуди, Петренко,

Запасные: Караващенко, Шушко, Фатеев, Зубков М, Петровский, Байдал, Зубков И, Быковский.

Игра начнется в 13:00.

По теме
yellow-arrow
Как в старые добрые времена. Шахтер - Мариуполь 3:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
ЛНЗ - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Вакулко: Кривбасс не заслуживал поражения от Карпат
Шахтер (Донецк) ФСК Мариуполь
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости