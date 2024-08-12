Вингер Руха: Я очень ждал своего первого гола в УПЛ

Вингер "Руха" Клайвер прокомментировал свой дебютный гол за "желто-черных" в матче 2-го тура УПЛ против "Оболони" (4:0).

"Я очень ждал своего первого гола в УПЛ. В конце игры возник хороший момент после контратаки и как только мяч отдали мне, я сразу нашел пространство и пробил по воротам.

"Оболонь" это непростой соперник, и в предыдущем сезоне "Рух" дважды играл вничью с этой командой. Это организованный коллектив с физически сильными игроками. Нам было трудно в начале игры, но мы тоже показали свою хорошую физическую подготовку во второй половине матча. "Руху" удалось одержать уверенную победу, поэтому все мы довольны.

Я желаю моим одноклубникам скорейшего восстановления. Действительно, ситуация сложная, ведь выпадают ключевые игроки, однако я считаю, что у нас очень хорошая команда и хватает сильных игроков, чтобы их заменить. Такие кадровые проблемы являются лишь дополнительной мотивацией проявить себя как можно лучше", - сказал бразильский футболист.