Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вингер Руха: Я очень ждал своего первого гола в УПЛ
Это удалось сделать в матче против "Оболони"
Фото: ФК Рух
Вингер "Руха" Клайвер прокомментировал свой дебютный гол за "желто-черных" в матче 2-го тура УПЛ против "Оболони" (4:0).
"Я очень ждал своего первого гола в УПЛ. В конце игры возник хороший момент после контратаки и как только мяч отдали мне, я сразу нашел пространство и пробил по воротам.
"Оболонь" это непростой соперник, и в предыдущем сезоне "Рух" дважды играл вничью с этой командой. Это организованный коллектив с физически сильными игроками. Нам было трудно в начале игры, но мы тоже показали свою хорошую физическую подготовку во второй половине матча. "Руху" удалось одержать уверенную победу, поэтому все мы довольны.
Я желаю моим одноклубникам скорейшего восстановления. Действительно, ситуация сложная, ведь выпадают ключевые игроки, однако я считаю, что у нас очень хорошая команда и хватает сильных игроков, чтобы их заменить. Такие кадровые проблемы являются лишь дополнительной мотивацией проявить себя как можно лучше", - сказал бразильский футболист.
Популярное сейчас
- Экс-гендиректор Зари занял аналогичную должность в клубе из оккупированного Луганска
- Чоботенко: Уже извинился за эпизод с Бондарем, еще напишу ему сообщение
- Клуб Первой лиги подписал бывшего форварда Кривбасса
- Верес - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- Шахтер проиграл Полесью, Карпаты разгромили Кривбасс, Челси купил конкурента Мудрику. Главные новости за 11 августа