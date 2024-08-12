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Директор Александрии: Не буду говорить, что мы выиграем УПЛ, но за еврокубки можно вести борьбу

Премьер-лига

В клубе заявили об амбициозных целях

Директор Александрии: Не буду говорить, что мы выиграем УПЛ, но за еврокубки можно вести борьбу

Фото: Олександрія

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Спортивный директор "Александрии" Иван Телько рассказал о задачах команды на новый сезон УПЛ.

- Задачи на новый сезон у "Александрии" есть?

- Общаясь с Иваном Сергеевичем Кузьменко, мы пришли к выводу, что имеем полностью укомплектованную команду для выполнения самых высоких задач. Ребята хорошо изучили требования тренерского штаба. Футбол Руслана Петровича очень непростой, требует времени для восприятия. Я не буду говорить, что мы выиграем УПЛ, но за еврокубки можно вести борьбу.

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Поверьте мне, наш тренерский штаб точно не ждал третий сезон, чтобы показать максимум. Руслан Петрович по своей натуре - максималист. Он будет требовать в каждой игре работать на максимум. Наша команда по многим параметрам выглядит лучше наших конкурентов, которые имеют больший ресурс.

- Этого подбора игроков должно хватить, чтобы команда на дистанции не забуксовала?

- Я на это очень надеюсь. Мы сделали максимум, чтобы так было. Дальше все зависит от тренерского штаба, - сказал Телько.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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