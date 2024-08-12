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Директор Александрии: Не буду говорить, что мы выиграем УПЛ, но за еврокубки можно вести борьбу
В клубе заявили об амбициозных целях
Фото: Олександрія
Спортивный директор "Александрии" Иван Телько рассказал о задачах команды на новый сезон УПЛ.
- Задачи на новый сезон у "Александрии" есть?
- Общаясь с Иваном Сергеевичем Кузьменко, мы пришли к выводу, что имеем полностью укомплектованную команду для выполнения самых высоких задач. Ребята хорошо изучили требования тренерского штаба. Футбол Руслана Петровича очень непростой, требует времени для восприятия. Я не буду говорить, что мы выиграем УПЛ, но за еврокубки можно вести борьбу.
Поверьте мне, наш тренерский штаб точно не ждал третий сезон, чтобы показать максимум. Руслан Петрович по своей натуре - максималист. Он будет требовать в каждой игре работать на максимум. Наша команда по многим параметрам выглядит лучше наших конкурентов, которые имеют больший ресурс.
- Этого подбора игроков должно хватить, чтобы команда на дистанции не забуксовала?
- Я на это очень надеюсь. Мы сделали максимум, чтобы так было. Дальше все зависит от тренерского штаба, - сказал Телько.
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