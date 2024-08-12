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Экс-гендиректор Зари занял аналогичную должность в клубе из оккупированного Луганска

Премьер-лига
Обновлено

В оккупированном Луганске провели презентацию так называемого клуба "Заря"

Экс-гендиректор Зари занял аналогичную должность в клубе из оккупированного Луганска

ФК Заря

Новина українською

Бывший генеральный директор "Зари" Станислав Оганов теперь занимает ту же должность в так называемой "Заре", созданной во временно оккупированном Луганске.

3 августа на стадионе Авангард провели презентацию клуба, который основали в январе этого года. Оганов на ней присутствовал как гендиректор.

66-летний специалист был генеральным директором настоящей "Зари" до октября 2022 года. Но когда луганский клуб в апреле 2024 опубликовал отчет аудиторской проверки клуба, то документ был подписан Огановым.

Главным тренером назначили Максима Тищенко – воспитанник запорожского "Металлурга", который был в системе киевского "Динамо" с 1992 по 1993 год, а с 1995-го выступал и работал только в российских клубах.

Экс-гендиректор Зари занял аналогичную должность в клубе из оккупированного Луганска - изображение 1
Фото: із відкритих джерел
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Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Nevermore (Донецк)
12.08.2024 в 15:26
скорее всего ЗАря
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Комментарии 3
Nevermore (Донецк)
12.08.2024 в 15:26
скорее всего ЗАря
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0
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terber (ternopil)
12.08.2024 в 15:33
МАЛС
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0
Acsakal (Kharkiv)
12.08.2024 в 14:34
2022... 2024... Чи може дно бути глибшим?
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