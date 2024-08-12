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ЛНЗ – Александрия. Стали известны стартовые составы

Премьер-лига

Заключительный матч 2-го тура УПЛ

ЛНЗ – Александрия. Стали известны стартовые составы

Фото: ФК Шахтар/Автор - невідомий

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Сегодня, 12 августа состоится заключительный матч 2-го тура УПЛ, в котором встретятся "ЛНЗ" и "Александрия". Наставники обеих команд уже назвали стартовые составы на игру.

"ЛНЗ": Кучеренко, Путря, Салиху, Дайко, Пасич, Бар, Яшари, Тилль, Олейник, Эйнел, Ассинор,

Запасные: Пеньков, Самойленко, Стасюк, Муравский, Бойко, Молло, Наумец, Ангелов, Норенков.

"Александрия": Ермаков, Кравченко, Калюжный, Ковалец, Филиппов, Шулянский, Мартынюк, Копина, Шабанов, Безерра, Шостак,

Запасные: Шевченко, Костышин, Мишнев, Базаев, Логинов, Плакса, Ващенко, Скорко, Кампос, Авагимян, Смирный, , Погорелый.

Игра начнется в 15:30, а UA-Football проведет текстовый онлайн встречи.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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