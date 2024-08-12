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Буткевич: Срна подошел, поздравил нас с победой. Это мужской поступок

Премьер-лига

Достойный поступок от донецкого клуба

Буткевич: Срна подошел, поздравил нас с победой. Это мужской поступок

Скриншот: ПРОФУТБОЛ Digital

Новина українською

Президент "Полесья" Геннадий Буткевич прокомментировал победу над "Шахтером" (1:0) во 2-м туре УПЛ, рассказав о поступке спортивного директора донецкого клуба Дарио Срны.

"Хороший матч в исполнении нашей команды. Дарио Срна подошел, поздравил нас.

Это такой мужской поступок, который показывает, что в Украине футбол развивается и будет еще лучше и лучше", - сказал Буткевич в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Nevermore (Донецк)
12.08.2024 в 15:24
данунах
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Комментарии 4
Nevermore (Донецк)
12.08.2024 в 15:24
данунах
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0
0
Василь з конопель (Амстердам )
12.08.2024 в 15:11
Даша такий, він і лизнути може.
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2
2
aleks68
12.08.2024 в 15:39
лижи и ты своим кумирам убогий
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0
1
kukarekin (Одесса)
12.08.2024 в 15:05
Футбол может местами и лучше, но начиная с кульков атб все дороже! Конкуренция должна быть здоровой. А у нас появился перспективный игрок в минае или колосе, его покупает ахметов или шубных дел мастер и гноит на скамейке запасных. А должно быть как в НХЛ.
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