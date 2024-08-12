Буткевич: Срна подошел, поздравил нас с победой. Это мужской поступок

Президент "Полесья" Геннадий Буткевич прокомментировал победу над "Шахтером" (1:0) во 2-м туре УПЛ, рассказав о поступке спортивного директора донецкого клуба Дарио Срны.

"Хороший матч в исполнении нашей команды. Дарио Срна подошел, поздравил нас.

Это такой мужской поступок, который показывает, что в Украине футбол развивается и будет еще лучше и лучше", - сказал Буткевич в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.