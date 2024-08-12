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Шахтер разгромил Мариуполь в контрольном матче
Горняки провели товарищескую игру
Фото: ФК Шахтар Донецьк
В понедельник, 12 августа состоялся товарищеский матч между "Шахтером" и ФСК "Мариуполь". Поединок завершился победой команды Марино Пушича со счетом 3:0.
Голы у победителей забили Педриньо, Франьич и Лассина Траоре.
Отметим, что вчера, 11 августа "Шахтер" минимально уступил "Полесью" (0:1) в рамках 2-го тура УПЛ.
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Источник:ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
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