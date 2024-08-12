Драмбаев после 0:3 от Карпат: Надо как можно скорее забыть эту игру

Защитник "Кривбасса" Александр Драмбаев поделился мыслями о выездном матче 2-го тура УПЛ против "Карпат" (0:3).

- Александр, что сегодня случилось?

- Не реализовали много своих моментов - это самая главная причина поражения. К сожалению, в последних трех официальных поединках мы создали очень много классных моментов, но очень мало забиваем. Надо работать над своими ошибками и готовиться уже к следующим матчам.

- В раздевалке состоялся серьезный мужской разговор?

- Да, но не хотелось бы вдаваться в детали, пусть это останется в коллективе.

- Как команда будет настраиваться на важный матч Лиги Европы в Чехии?

- Разберем ошибки. Также нужно как можно скорее забыть эту игру и будем готовиться к игре в Пльзене. Все в наших руках.

- Что хочешь сказать болельщикам?

- Спасибо вам за поддержку, мы чувствуем, что вы с нами. Команда обязательно реабилитируется и будет радовать вас победными матчами, - сказал Драмбаев.