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Драмбаев после 0:3 от Карпат: Надо как можно скорее забыть эту игру
Игрок "Кривбасса" пообещал реабилитироваться за поражение от львовян
Фото: ФК Кривбас
Защитник "Кривбасса" Александр Драмбаев поделился мыслями о выездном матче 2-го тура УПЛ против "Карпат" (0:3).
- Александр, что сегодня случилось?
- Не реализовали много своих моментов - это самая главная причина поражения. К сожалению, в последних трех официальных поединках мы создали очень много классных моментов, но очень мало забиваем. Надо работать над своими ошибками и готовиться уже к следующим матчам.
- В раздевалке состоялся серьезный мужской разговор?
- Да, но не хотелось бы вдаваться в детали, пусть это останется в коллективе.
- Как команда будет настраиваться на важный матч Лиги Европы в Чехии?
- Разберем ошибки. Также нужно как можно скорее забыть эту игру и будем готовиться к игре в Пльзене. Все в наших руках.
- Что хочешь сказать болельщикам?
- Спасибо вам за поддержку, мы чувствуем, что вы с нами. Команда обязательно реабилитируется и будет радовать вас победными матчами, - сказал Драмбаев.
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