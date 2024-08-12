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Вакулко: Кривбасс не заслуживал поражения от Карпат
Криворожский клуб проиграл со счетом 0:3
Фото: ФК Кривбас
Полузащитник "Кривбасса" Юрий Вакулко прокомментировал поражение от "Карпат" (0:3) во 2-м туре УПЛ.
- Как прокомментируешь эту игру?
- Впечатления от матча плохие. Сыграли не так, как планировали. Не забили свои моменты, а потом еще и пропустили дважды. После этого уже было трудно сломать их защиту. Надо двигаться дальше. Впереди - много важных матчей, сезон только начался.
- В чем причины низкой реализации?
- Хорошо, что моменты есть, но их нужно реализовывать. В первых двух поединках против "Черноморца" и "Виктории" - была та же ситуация. Много ударов, но забили всего дважды. Возможно, это придет с опытом. Ведь у нас также хватает молодых футболистов.
- Как будете настраиваться на непростой поединок в Чехии?
- Эта игра уже позади, надо готовиться к следующей. Все мысли - о "Виктории". Есть несколько дней, чтобы хорошо подготовиться. К сожалению, так сегодня сложилось, это футбол. "Кривбасс" не заслуживал поражения, но, к сожалению, просто не реализовали свои возможности, - сказал Вакулко.
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