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Вакулко: Кривбасс не заслуживал поражения от Карпат

Премьер-лига

Криворожский клуб проиграл со счетом 0:3

Вакулко: Кривбасс не заслуживал поражения от Карпат

Фото: ФК Кривбас

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Полузащитник "Кривбасса" Юрий Вакулко прокомментировал поражение от "Карпат" (0:3) во 2-м туре УПЛ.

- Как прокомментируешь эту игру?

- Впечатления от матча плохие. Сыграли не так, как планировали. Не забили свои моменты, а потом еще и пропустили дважды. После этого уже было трудно сломать их защиту. Надо двигаться дальше. Впереди - много важных матчей, сезон только начался.

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- В чем причины низкой реализации?

- Хорошо, что моменты есть, но их нужно реализовывать. В первых двух поединках против "Черноморца" и "Виктории" - была та же ситуация. Много ударов, но забили всего дважды. Возможно, это придет с опытом. Ведь у нас также хватает молодых футболистов.

- Как будете настраиваться на непростой поединок в Чехии?

- Эта игра уже позади, надо готовиться к следующей. Все мысли - о "Виктории". Есть несколько дней, чтобы хорошо подготовиться. К сожалению, так сегодня сложилось, это футбол. "Кривбасс" не заслуживал поражения, но, к сожалению, просто не реализовали свои возможности, - сказал Вакулко.

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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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