УПЛ. ЛНЗ - Александрия 0:2. Ротань стартует с победы

Чемпионат Украины. 2 тур. Сезон 2024/2025

12.08.2024. "Черкассы-Арена" (Черкассы)

Главный арбитр: Денис Резников (Каменское)

"ЛНЗ" - "Александрия" 0:2

"ЛНЗ": Кучеренко, Путря, Салиху, Дайко, Г. Пасич (Муравский 80), Бар, Яшари, Тилль, Олейник (Наумец 79), Эйнел (Бессала 64), Ассинор

"Александрия": Ермаков, Кравченко (Феррейра 65), Копина, Шабанов, Мартынюк, Калюжный, Ковалец (Мишнев 76), Шостак (Смирный 65), Шулянский, Безерра (Авагимян 85), Филиппов (Погорелый 76)

Предупреждения: Пасич 75 - Безерра 61, Смирный 79, Шабанов 87

Голы: Ковалец 58, Безерра 73

Второй тур УПЛ закрывали "ЛНЗ" и "Александрия". Черкасчане в начале сезона уже имеют в активе победу над "Левым Берегом", а вот александрийцы играли впервые. Перед стартовым свистком арбитра внимание зрителей трансляции на УПЛ ТВ забрал на себя капитан "ЛНЗ" Денис Олейник. Игрок произносил партнерам установочную речь в так называемом "энергетическом круге" на английском языке. Дело в том, что в стартовом составе команды вышло аж 7 легионеров. К слову, это максимум, который разрешается регламентом УПЛ.

Первые 20 минут матча прошли в каком-то сумбуре или хаосе. Команды постоянно поднимали мяч в воздух, пользуясь длинными передачами. Если от "Александрии" эти пасы имели какой-то смысл (было заметно, что искали Филиппова), то вратарь и защитники "ЛНЗ", казалось, просто выбивали мяч куда-то туда, далеко, просто чтобы выбить.

Первый опасный момент возник на 32-й минуте. Олейник обыграл в штрафной площадке "Александрии" нескольких защитников, благодаря чему оказался перед вратарем. Но дальнейший то ли удар, то ли передача все испортили. Через несколько минут головой пробивал Ассинор. Голкипер был на месте.

"Александрия" тоже имела что вспомнить. Шулянский нашел возможность для бисиклеты, правда она стала не ударом, а точной передачей на голову партнера. Было опасно, но удар получился прямо по центру ворот, в место, где стоял вратарь.

Словом, в первом тайме у команд наблюдался недостаток идей. Они не знали, как можно изменить ход игры. Поэтому, имели 0:0.

В следующей 45-минутке "Александрия" повысила скорости. Было понятно, что ничья для них не является приемлемым результатом. Уже на старте тайма Филиппов оказался на ударной позиции, но каким-то образом пробил ну очень плохо - несильно и неточно.

На 47-й минуте команда Ротаня открыла счет в матче. Александрийцы разыграли угловой, который завершился мягким навесом Кравченко на голову Ковальцу. Опытный игрок не промахнулся. Вероятно, исполнение этого углового - домашняя заготовка.

Не шла игра у Филиппова. Нападающий имел еще один момент, однако снова ошибся. Не его день. Ни одного нормального выстрела.

На 73-й минуте Безерра еще раз подтвердил доминирование "Александрии" во втором тайме. Легионер красиво обошел защитников и пробил. Конечно, решающую роль сыграл рикошет от Дайко. Складывалось ощущение, что хозяевами в Черкассах была "Александрия". Вообще ничего не сумели продемонстрировать подопечные Карраско во втором тайме.

Команда Ротаня начинает сезон с победы. Далее ее ждет матч с "Зарей". Черкасчане, в свою очередь, будут играть с "Рухом".