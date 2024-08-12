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Один из самых титулованных клубов Японии арендует бразильца Руха

Премьер-лига
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Таллес Бренер скоро отправляется в Японию

Один из самых титулованных клубов Японии арендует бразильца Руха

fcruhlviv.com

Новина українською

Стали известны некоторые подробности перехода хавбека "Руха" Тааллеса Бренера в японский клуб, который, как сообщалось на днях, находится уже на стадии подписания.

По данным ТаТоТаке, Таллес переходит в японский клуб "Касима Антлерс".

Транфсер 26-летнего футболиста состоится на правах сезонной аренды, за которую японцы заплатят 400 тысяч "в валюте". Также в арендном соглашении будет предусмотрена опция выкупа.

Стоит отметить, что "Касима Антлерс" является самым титулованным клубом в истории Японии. Сейчас команда после 26 туров занимает 2-е место в турнирной таблице местного чемпионата.

Напомним, Таллес перешел во львовский "Рух" летом 2022 года. За прошлый сезон 26-летний бразилец принял участие в 25 матчах, забил 5 голов и отдал 3 голевых передачи.

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Рух (Львов) Касима Антлерс Таллес Бренер
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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