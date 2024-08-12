Один из самых титулованных клубов Японии арендует бразильца Руха

Стали известны некоторые подробности перехода хавбека " Руха " Тааллеса Бренера в японский клуб, который, как сообщалось на днях, находится уже на стадии подписания.

По данным ТаТоТаке, Таллес переходит в японский клуб "Касима Антлерс".

Транфсер 26-летнего футболиста состоится на правах сезонной аренды, за которую японцы заплатят 400 тысяч "в валюте". Также в арендном соглашении будет предусмотрена опция выкупа.

Стоит отметить, что "Касима Антлерс" является самым титулованным клубом в истории Японии. Сейчас команда после 26 туров занимает 2-е место в турнирной таблице местного чемпионата.

Напомним, Таллес перешел во львовский "Рух" летом 2022 года. За прошлый сезон 26-летний бразилец принял участие в 25 матчах, забил 5 голов и отдал 3 голевых передачи.