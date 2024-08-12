Ганец ЛНЗ Ассинор: Знаю, что сейчас в Украине сложный момент, но для меня это вызов и новая возможность

Ганский новичок ЛНЗ Марк Ассинор рассказал о своем переходе в черкасский клуб и высказал мнение относительно уровня Украинской Премьер-лиги.

- Ты находишься в команде чуть больше месяца. Можно сказать, что ты уже адаптировался?

- Да, я приехал немножко больше месяца назад. По сравнению с предсезонкой в "Побдерезовой" было немножко трудно привыкнуть к требованиям в новой команде, когда ты начинаешь тренироваться за четыре дня до конца сборов. Мы сыграли семь-восемь контрольных встреч. Предсезонка прошла на топовом уровне.

- Для тебя важно было пройти полные сборы с командой, хватит ли нескольких недель адаптироваться?

- Месяца вполне достаточно, чтобы на 100% понять требования тренерского штаба и найти взаимопонимание с новыми партнерами по команде.

- Присутствие легионеров способствовало твоей быстрой интеграции в команду?

- Да. Молло, Эйнел, Яшари и другие ребята очень сильно меня поддерживают. Они охотно помогают мне во всех вопросах.

- Не боялся ехать в Украину во время войны?

- Я знаю, что сейчас в сложный момент. Как я уже сказал, я общался с Соарешом и моим агентом, моей семьей. Я получил много советов, как быть осторожным. Также я разговаривал с людьми, которые знают всю ситуацию в Украине. Они сказали: Марк, ты можешь приехать сюда. Я знаю, что УПЛ была топовой лигой до войны. Все знают "Динамо", "Шахтер", "Днепр" как постоянных участников еврокубков. Я считаю, что для меня это вызов от Бога, и мне выпала прекрасная возможность. Для меня это решение не было сложным.

- Чем украинский футбол тебя удивил?

- Могу выделить несколько вещей. Большие стадионы, тренировочные поля, профессионализм, как развиваются клубы, по сравнению со Словакией и Польшей. На собственном опыте убедился, что Украина имеет все, чтобы быть топовым чемпионатом, если бы не война.