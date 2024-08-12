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Ротань близок к победе. Александрия забила ЛНЗ уже два гола в матче 2-го тура УПЛ. ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено

После перерыва команды все-таки открыли счет

Ротань близок к победе. Александрия забила ЛНЗ уже два гола в матче 2-го тура УПЛ. ВИДЕО

fco.com.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В заключительном матче 2-го тура ЛНЗ принимает "Александрию".

Первый тайм прошел без голов и без серьезных моментов, а вот после перерыва гости повели.

Розыгрыш углового, домашняя заготовка, навес на линию вратарской, где Кирилл Ковалец головой переправил в сетку – 1:0 для команды Ротаня на 57-й минуте.

А на 72-й минуте гости забили и второй гол. Беззера на фланге избехал офсайда, прорвался в штрафную и пробил. На счастье, под удар попала нога Дайко, и после рикошета мяч залетел в ворота.

С удачей, но тем не менее, 2:0, комфортное преимущество команды Ротаня.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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