Ротань близок к победе. Александрия забила ЛНЗ уже два гола в матче 2-го тура УПЛ. ВИДЕО

В заключительном матче 2-го тура ЛНЗ принимает "Александрию".

Первый тайм прошел без голов и без серьезных моментов, а вот после перерыва гости повели.

Розыгрыш углового, домашняя заготовка, навес на линию вратарской, где Кирилл Ковалец головой переправил в сетку – 1:0 для команды Ротаня на 57-й минуте.

А на 72-й минуте гости забили и второй гол. Беззера на фланге избехал офсайда, прорвался в штрафную и пробил. На счастье, под удар попала нога Дайко, и после рикошета мяч залетел в ворота.

С удачей, но тем не менее, 2:0, комфортное преимущество команды Ротаня.