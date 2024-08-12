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Чернат: В 2017 у меня диагностировали рак, из-за чего я и завершил с футболом

Премьер-лига
Обновлено

К счастью, Флорин смог победить болезнь

Чернат: В 2017 у меня диагностировали рак, из-за чего я и завершил с футболом

фото из свободных источников

Новина українською

Экс-хавбек "Динамо" Флорин Чернат рассказал о том, что в 2017 году у него был диагностирован рак. На счастье, лечение, по признанию 44-летнего румына, оказалось успешным.

"В 2017-м, когда я выступал за "Волунтари", у меня диагностировали рак кожи. Мне сделали операцию, а потом я начал очень тяжелое лечение. Это отнимало у меня энергию, силы, я больше не был в форме, не был готов на 100%. Мне пришлось бросить футбол, чтобы продолжить лечение, если бы я этого не сделал – меня сейчас здесь не было бы.

У меня была родинка сзади на правой икре. Я не видел ее, потому что она была сзади, но не чувствовал боли. Но чувствовал, что штанина там мокрая, там всегда было какое-то пятно, а потом я как-то посмотрел и увидел, что родинка приобрела более странную форму и цвет.

Я обратился к врачу нашей команды, он меня тоже осмотрел и сказал, что это нехорошо. Но тогда я не отнесся к этим словам серьезно, продолжал играть. Но врач настаивал, и я обратился к дерматологу. Когда он увидел, что с моей ногой, сказал, что мне нужно срочно ехать в больницу. Именно тогда я немного запаниковал, потому что к тому же началось кровотечение.

Потом я отправился в Военный госпиталь, где мне почти сразу сделал операцию. Все прошло очень хорошо", – рассказал Чернат YouTube-каналу UN PODCAST.

Напомним, что Чернат выступал за "Динамо" с января 2001-го по июль 2009 года. Вместе с киевским клубом он дважды становился чемпионом Украины, 4 раза побеждал в Кубке и 1 раз в Суперкубке Украины.

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Динамо (Киев) Флорин Чернат
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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