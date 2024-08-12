Директор Кривбасса: Вернидуб достоин уважения - это была нормальная реакция на слова и действия штаба Карпат

В "Кривбассе" прокомментировали неприятный эпизод с участием своего тренера после матча 2-го тура с "Карпатами". Напомним, что после разгромного поражения 0:3 Юрий Вернидуб не пожал руку своему коллеге Владиславу Лупашко.

Генеральный директор криворожского клуба Владимир Баенко прокомментировал действия наставника команды.

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– Смотрите, у каждого действия есть своя причина и эта ситуация не является исключением. Сейчас Владислав Лупашко делает вид, что ничего не произошло и Юрий Николаевич его не заметил, но он прекрасно знает, что это не так. Вернидуб – эмоциональный тренер, но здесь эмоции ни при чем. Это нормальная реакция на слова и действия штаба "Карпат" во время матча. Особенно на эпизод, который произошел после третьего гола. Я уверен, что Юрий Николаевич достоин уважения: и за то, чего он достиг в футболе, и за его четкую гражданскую позицию. А вот некоторым еще надо многое доказывать в футболе, хотя никакие достижения и статус никому не позволяют себя так вести.

– Так а что сказали Лупашко и его штаб после третьего гола "Карпат"?

– Я сейчас не буду повторять эти слова, потому что приличного в них мало.

– Предусмотрены ли какие-то штрафы за нарушение процедуры рукопожатия тренеров? Если да, то заплатит Вернидуб или клуб возьмет обязанности на себя?

– Честно говоря, я не владею информацией о штрафах, но даже если они будут, то клуб возьмет все на себя. Ведь здесь вопрос не о регламенте, а об уважении и достоинстве.