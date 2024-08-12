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Официально: Черноморец подписал бразильского левого защитника

Премьер-лига
Обновлено

Полноценный контракт на 3 года

Официально: Черноморец подписал бразильского левого защитника

instagram.com/fcchornomorets

Новина українською

"Черноморец" объявил о подписании бразильского левого защитника Кайо Гомеса, сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 22-летним футболистом рассчитан на 3 года. Transfermarkt отмечает, что Кайо перешел в одесский клуб на правах свободного агента.

В своей новой команде бразилец будет играть под 6-м номером.

В клубе надеются, что игрок сможет дебютировать за команду в ближайшую пятницу в матче УПЛ с "Колосом".

Основная позиция Гомеса - левый защитник, но он правша. Права на 22-летнего бразильца принадлежали клубу "Паранавай".

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Черноморец (Одесса)
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Источник:
Іnstagram Черноморца
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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килия12 (Одесса)
12.08.2024 в 19:47
купите мбаппе,ять,жмоты!
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Комментарии 3
килия12 (Одесса)
12.08.2024 в 19:47
купите мбаппе,ять,жмоты!
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avatar
jnp49 (ОДЕССА)
12.08.2024 в 19:14
Ну что ЗА БЕДА! Только за счёт вольных агентов и хотят "вырулить".., защитник из Бразилии наверное не плохо - А КТО БУДЕТ ЗАБИВАТЬ???? Жмоты - купите нормального форварда...
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ODESSIT_83 (Одесса)
12.08.2024 в 18:55
Не знаю как он будет играть, но позирует уверенно ))))
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