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Официально: Черноморец подписал бразильского левого защитника
Полноценный контракт на 3 года
instagram.com/fcchornomorets
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Контракт с 22-летним футболистом рассчитан на 3 года. Transfermarkt отмечает, что Кайо перешел в одесский клуб на правах свободного агента.
В своей новой команде бразилец будет играть под 6-м номером.
В клубе надеются, что игрок сможет дебютировать за команду в ближайшую пятницу в матче УПЛ с "Колосом".
Основная позиция Гомеса - левый защитник, но он правша. Права на 22-летнего бразильца принадлежали клубу "Паранавай".
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