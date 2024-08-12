Официально: Черноморец подписал бразильского левого защитника

" Черноморец " объявил о подписании бразильского левого защитника Кайо Гомеса, сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 22-летним футболистом рассчитан на 3 года. Transfermarkt отмечает, что Кайо перешел в одесский клуб на правах свободного агента.

В своей новой команде бразилец будет играть под 6-м номером.

В клубе надеются, что игрок сможет дебютировать за команду в ближайшую пятницу в матче УПЛ с "Колосом".

Основная позиция Гомеса - левый защитник, но он правша. Права на 22-летнего бразильца принадлежали клубу "Паранавай".