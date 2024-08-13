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Кемкин: В моменте с пенальти я позаботился, чтобы Лунев пробил туда, куда мне было нужно
Карпаты обыграли Кривбасс, Кемкин потянул пенальти
fckarpaty.org.ua
Голкипер "Карпат" Александр Кемкин подвел итог
– В первые 30 минут доминировал "Кривбасс", который имел несколько шансов материализовать свое преимущество в голы, однако "Карпаты" выстояли и не пропустили.
– И в этом большая твоя заслуга, ведь на 19-й минуте отразил выстрел с 11-метровой отметки Лунева. Ты чувствовал, в какой угол он будет пробивать?
– Нет, но я позаботился, чтобы Лунев пробил туда, куда мне было нужно.
– После того, как ты в прошлом сезоне, выступая за "Минай", парировал в компенсированное время аж два пенальти в матче с "Ворсклой", тебя стали называть специалистом по отражению ударов с 11-метровой отметки.
– Я считаю, что ошибаются те, кто называет пенальти 100-процентным голевым моментом. Конечно, если мяч летит впритирку со стойкой, то выручить сложно, однако, все же, 25 процентов я оставляю вратарю. Ведь он владеет информацией, как пробивают штатные пенальтисты, главное – сохранять спокойствие и верить, что не все безнадежно.
– После того, как ты сегодня отразил пенальти, у футболистов "Карпат" открылось второе дыхание.
– Это, пожалуй, преувеличение, но то, что они начали действовать более уверенно – факт. Но самое важное, что в этот ключевой момент дважды удалось забить.
– Сложилось впечатление, что эти два гола в раздевалку выбили из колеи гостей, и второй тайм уже проходил под диктовку львовян.
– Не исключено, что на действиях футболистов "Кривбасса" сказалась усталость, ведь несколько дней назад они играли в Лиге Европы. Здесь следует отдать должное нашим болельщикам, которые были настоящим 12-м игроком. Когда мы забили третий мяч, то их радости, казалось, не будет предела. Возвышенное настроение было и у нас. Конечно, приятно, что находимся среди лидеров, что еще не пропустили. Но почивать на лаврах некогда, в следующем туре играем с "Динамо".
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