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Кемкин: В моменте с пенальти я позаботился, чтобы Лунев пробил туда, куда мне было нужно

Премьер-лига
Обновлено

Карпаты обыграли Кривбасс, Кемкин потянул пенальти

Кемкин: В моменте с пенальти я позаботился, чтобы Лунев пробил туда, куда мне было нужно

fckarpaty.org.ua

Новина українською

Голкипер "Карпат" Александр Кемкин подвел итог матча 2-го тура УПЛ с "Кривбассом" (3:0), в котором он отразил пенальти.

– В первые 30 минут доминировал "Кривбасс", который имел несколько шансов материализовать свое преимущество в голы, однако "Карпаты" выстояли и не пропустили.

– И в этом большая твоя заслуга, ведь на 19-й минуте отразил выстрел с 11-метровой отметки Лунева. Ты чувствовал, в какой угол он будет пробивать?

– Нет, но я позаботился, чтобы Лунев пробил туда, куда мне было нужно.

– После того, как ты в прошлом сезоне, выступая за "Минай", парировал в компенсированное время аж два пенальти в матче с "Ворсклой", тебя стали называть специалистом по отражению ударов с 11-метровой отметки.

– Я считаю, что ошибаются те, кто называет пенальти 100-процентным голевым моментом. Конечно, если мяч летит впритирку со стойкой, то выручить сложно, однако, все же, 25 процентов я оставляю вратарю. Ведь он владеет информацией, как пробивают штатные пенальтисты, главное – сохранять спокойствие и верить, что не все безнадежно.

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– После того, как ты сегодня отразил пенальти, у футболистов "Карпат" открылось второе дыхание.

– Это, пожалуй, преувеличение, но то, что они начали действовать более уверенно – факт. Но самое важное, что в этот ключевой момент дважды удалось забить.

– Сложилось впечатление, что эти два гола в раздевалку выбили из колеи гостей, и второй тайм уже проходил под диктовку львовян.

– Не исключено, что на действиях футболистов "Кривбасса" сказалась усталость, ведь несколько дней назад они играли в Лиге Европы. Здесь следует отдать должное нашим болельщикам, которые были настоящим 12-м игроком. Когда мы забили третий мяч, то их радости, казалось, не будет предела. Возвышенное настроение было и у нас. Конечно, приятно, что находимся среди лидеров, что еще не пропустили. Но почивать на лаврах некогда, в следующем туре играем с "Динамо".

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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CrimeaDonbassUkraine (Киев)
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Комментарии 1
CrimeaDonbassUkraine (Киев)
13.08.2024 в 00:50
Слава Україні Героям Слава!! Вперед За Перемогою!! Допоможіть Україні!! Створюйте Акаунти У Підтримку України Масово Нові і Існуючі Інстаграм Фейсбук Тік Ток і У Всіх Можливих Соцмережах Світу І Тоді Люди Нам Будуть Кидать Гроші На Зброю
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