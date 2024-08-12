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Карраско: Очень тяжело играть на таком газоне, почти невозможно
ЛНЗ на домашнем стадионе проиграл Александрии
Фото: ФК ЛНЗ
Главный тренер ЛНЗ Андрес Карраско высказался о
"Что стало причиной поражения? Причина в том, что они смогли забить со стандарта. Вся суть – в этой одной ошибке, решившей игру. Потому что до этого гола мы имели над ними перевес, мы создавали моменты. Но очень тяжело играть на таком газоне, это почти невозможно.
Думаю, что именно недостаточная точность стала главной причиной того, что мы в первом тайме создали много моментов, но не смогли реализовать.
Во втором тайме у нас это уже не так хорошо получалось из-за пропущенного мяча. Мы пытались сравнять счет, но не сумели этого добиться.
Мы хотим бороться каждую игру, бороться в каждом отдельном действии в игре. Мы должны просто принять этот матч и быть смелыми в будущем", – заявил Карраско.
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