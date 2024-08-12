Ротань: Задачу попасть в еврокубки ставят команды, которые в 3-4, а то и в 5 раз выше Александрии

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань в эфире УПЛ-ТВ подвел итог матча 2-го тура УПЛ с ЛНЗ (2:0) .

– Побеждать всегда приятно. Но хочется сделать комплимент моей команде – то, что мы сегодня получились действительно собраны на 100 процентов. Сегодня газон, к сожалению, был не слишком качественным. Мы все-таки хотели играть в футбол.

Во 1-м тайме у нас не получалось, во 2-м мы вышли более собранными и реализовали свои моменты. Это важно. Первые победы всегда придают немного позитива, поэтому комплимент опять-таки моей команде.

Что касается игры, то мы обязательно разберем, проанализируем эту игру. Нужно улучшаться однозначно. Мы не делаем из этой победы каких-то веселых и радостных позиций наших. Но все-таки победа на старте – это очень приятно.

– Во 2-м тайме при счете 0:1 был эпизод с падением Безерры в чужой штрафной, когда вашему игроку дали желтую карточку за симуляцию. Очень бурная реакция была на скамье запасных со стороны тренерского штаба. Как оцените этот момент?

– Издалека нам казалось, что его действительно схватили на футболку, и пенальти был, поэтому эмоционально отреагировали. Думаю, что так отреагировал бы любой главный тренер или любая скамейка, которая болеет за свою команду.

Надеюсь, что этот эпизод разобрали, на матче есть ВАР. Если не было – то приношу извинения за свои эмоции.

– За это межсезонье "Александрия" усилилась опытными футболистами, сегодня некоторые из них вышли в старте, некоторые – на замену. Как оцените их вклад в сегодняшнюю победу и насколько довольны текущей комплектацией состава?

– Что касается состава, то действительно мы довольны. У нас появляется солидность, у нас появляется зрелость – то, чего нам не хватало в прошлом сезоне. Это радует, но к пониманию нужно идти.

Это все строится на тренировках и через игры, поэтому нужно время этим ребятам, чтобы понять нашу игру, понять наши принципы, и мы к этому идем. Но уже, скажем так, виток первый есть.

Есть очень хорошее отношение к тренировочному процессу, очень хорошее отношение к игре, профессионализм за полем. Потому это большой шаг вперед. Дальше, я считаю, наши новички и мы как команда будем улучшаться.

– Перед матчем у нас на включении был спортивный директор "Александрии" и, в частности, он говорил о задаче команды вернуться в еврокубки. Насколько, по вашему мнению, достигнута эта задача?

– Я думаю, что, наверное, такие задачи невозможно сегодня ставить, потому что, во-первых, нужно поставить в уровень команды, которые ставят перед собой задачи на еврокубки, и, скажем так, поставить бюджеты вместе – это, в первую очередь, насколько мы готовы.

А то, что мы должны стремиться шаг за шагом, от победы к победе, стараться выигрывать – это факт. И я думаю, что мы в первую очередь сами хотим ставить такие цели каждый матч, и максимальная ответственность за результат и стремление его взять.

Но вы понимаете, что в нашем чемпионате ставят задачу выйти в еврокубки очень много команд, которые в 3-4, а то и в 5 раз выше нас, поэтому я бы так, наверное, все-таки сдержаннее сказал бы на эту тему. Но это важно также, что от руководства есть позитив, они хотят, и это придает, скажем так, силы нам.