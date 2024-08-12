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Кривбасс направил жалобу в УАФ на поведение тренерского штаба Карпат, добавив ВИДЕОматериалы
Ситуация продолжает развиваться
ФК Кривбас
"Кривбасс" подал жалобу в КДК УАФ на поведение тренерского матча "Карпат" в 3-м туре УПЛ, который завершился победой львовян 3:0.
Об этом сообщил журналист и комментатор Игорь Цыганык.
Также криворожский клуб к жалобе добавил и видеоматериалы после третьего гола "Карпат".
При этом Цыганык отмечает, что в инциденте Вернидуб – Лупашко главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб еще во время матча сказал своим коллегам из "Карпат", что после игры
Также в "Кривбассе" отмечают, что такое поведение тренерского штаба "Карпат", как на видео, наблюдалось в течении всего матча.
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