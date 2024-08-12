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Кривбасс направил жалобу в УАФ на поведение тренерского штаба Карпат, добавив ВИДЕОматериалы

Премьер-лига

Ситуация продолжает развиваться

Кривбасс направил жалобу в УАФ на поведение тренерского штаба Карпат, добавив ВИДЕОматериалы

ФК Кривбас

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Кривбасс" подал жалобу в КДК УАФ на поведение тренерского матча "Карпат" в 3-м туре УПЛ, который завершился победой львовян 3:0.

Об этом сообщил журналист и комментатор Игорь Цыганык.

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Также криворожский клуб к жалобе добавил и видеоматериалы после третьего гола "Карпат".

При этом Цыганык отмечает, что в инциденте Вернидуб – Лупашко главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб еще во время матча сказал своим коллегам из "Карпат", что после игры не пожмет руку коллеге.

Также в "Кривбассе" отмечают, что такое поведение тренерского штаба "Карпат", как на видео, наблюдалось в течении всего матча.

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