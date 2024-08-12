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Карпаты объявили о подписании форварда Кривбасса

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Карпаты объявили о подписании форварда Кривбасса

fckarpaty.org.ua

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"Карпаты" официально объявили о подписании нападающего "Кривбасса" Дениса Устименко.

Нападающий перешел в львовский клуб на правах аренды (вероятно, как писали СМИ, до конца текущего сезона).

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Напомним, в прошлом сезоне Денис Устименко играл на правах аренды за "Минай".

В прошлом сезоне Денис отыграл 15 матчей в составе закарпатцев и отличился пятью голами (вместе с Артуром Ременяком стал лучшим бомбардиром команды).

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Кривбасс (Кривой Рог) Карпаты (Львов) Денис Устименко
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Источник:
Карпати Львів
Опубликовал: Михаил Черныш
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