Карпаты объявили о подписании форварда Кривбасса

"Карпаты" официально объявили о подписании нападающего "Кривбасса" Дениса Устименко.

Нападающий перешел в львовский клуб на правах аренды (вероятно, как писали СМИ, до конца текущего сезона).

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Напомним, в прошлом сезоне Денис Устименко играл на правах аренды за "Минай".

В прошлом сезоне Денис отыграл 15 матчей в составе закарпатцев и отличился пятью голами (вместе с Артуром Ременяком стал лучшим бомбардиром команды).