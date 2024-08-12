Непревзойденные Карпаты, шокирующее Полесье, железный лидер Динамо. Символическая сборная второго тура УПЛ

Второй тур УПЛ, в отличие от первого, обошелся без переносов матчей. Поэтому выбирать кандидатов в символическую сборную тура имеем возможность из всех шестнадцати команд, представленных в Лиге. Благо, и матчей ярких оказалось достаточно. Чего стоят хотя бы результаты во Львове и Житомире.

Из "Карпат" и "Полесья" есть свои герои. Есть они и из других команд. Ниже – лучшие из лучших по итогам второго тура УПЛ.

Вратарь – Евгений Волынец ("Полесье")

Во втором туре у Волынца была серьезная конкуренция за место в основе символической сборной. Ведь Кемкин из львовских "Карпат" провел шикарный матч – отразил пенальти, перед тем не дал возможности Кожушко открыть счет, а уже в компенсированное время в эффектном прыжке также не дал залететь мячу в сетку ворот. Однако у Кемкина было право на ошибку, потому что партнеры в атаке играли результативно, а вот Волынец не мог позволить себе слабину. Любая оплошность – и сенсационный результат ускользнул бы из рук. Вратарь "Полесья" действовал не только под физическим, но и под психологическим давлением. Особенно во втором тайме. Но прекрасно со всем справился.

Центральный защитник – Павел Полегенько ("Карпаты")

На этот раз "сыграем" с тремя центральными защитниками, одним из которых будет Павел Полегенько. Да, некоторые погрешности в его оборонительных действиях были, но их опытный игрок компенсировал активной работой на атаку. Как вознаграждение – результативный прострел, немного "скорректированный" рикошетом. Полегенько хорошо взаимодействовал с Подлепенцом, создавая "перенасыщение" в защитных зонах соперника. Один из творцов эффектной победы.

Центральный защитник – Никита Бурда ("Колос")

"Колос" не победил, но здесь нужно вопрос ставить по-другому: "Колос" не проиграл. Сыграл на ноль. И не в последнюю очередь – благодаря Никите Бурде. Однажды он буквально спас свою команду, выбив мяч с "ленточки" ворот. Не надо считать, что на ковалевцев в этом матче не было давления: "Ингулец" вновь проявил себя командой, умеющей огрызаться. Но чаще "перекусывал" именно Бурда.

Центральный защитник – Андерсон Джордан ("Заря")

Бесспорно, атакам "Черноморца" не хватает разнообразия. Иногда одесситы вообще действуют впереди примитивно. Но это не значит, что против них легко. "Заря" сделала свое дело в атаке, но перед тем нужно было успокоить игру сзади, зацементировать тылы. Джордан с этим справился идеально – выиграл 10 из 13-ти единоборств в воздухе, хорошо действовал в начальной фазе (52-е из 58-и) точных передач.

Центральный полузащитник – Николай Шапаренко ("Динамо")

С ним и без него "Динамо" – две разные команды. Даже не хочется представлять, что будет с киевлянами, если они продадут или недосчитаются своего лидера по другим причинам. Шапаренко – это мозговой центр "Динамо". В непростом матче против неудобного соперника записал на свой счет первый гол, затем помог отличиться Буяльскому. При этом всем Николай еще и успевал страховать партнеров в защите.

Центральный полузащитник – Артем Челядин ("Ворскла")

Против "Левого Берега "Ворскла" сыграла весьма уверенно – не сравнишь с тем, что мы видели неделю назад против "Шахтера". Три сухих гола – достойная компенсация за поражение 0:5. В двух из трех этих голов прямое участие принял Артем Челядин – результативный удар и результативная передача. Этого более чем достаточно для того, чтобы быть в этой сборной.

Правый центральный полузащитник/вингер – Амбросий Чачуа ("Карпаты")

В футболе передасисты часто остаются незамеченными – это же не хоккей. Но очень часто именно такие передачи играют ключевую роль. Так было в случае со вторым голом "Карпат", который организовал именно наш герой. Он же положил в матче жирную точку третьим командным результативным ударом. Может, и не феерия, но точно – талантливое выступление.

Левый центральный полузащитник/вингер – Денис Антюх ("Заря")

Его выверенная передача на голову Герреро – это гроссмейстерский ход. Болельщики луганчан этот ассист оценили с особым вкусом, ведь в нескольких предыдущих матчах Антюх частенько запускал мяч с фланга в никуда. На этот раз же было все четко. Кроме того, Денис пользовался свободой на фланге, которую любезно предоставлял его визави Богдан Бутко. Старался создавать моменты, шел в дриблинг, что и принесло результат, описанный выше.

Правый центральный полузащитник/вингер – Кирилл Ковалец ("Александрия")

"Александрия" одержала зрелую победу над ЛНЗ. Соперник в первом тайме действовал даже немного острее, но впоследствии команда Руслан Ротаня полностью забрала игру под свой контроль. Чувствовалось, что горожане знают, что нужно делать. Как витрина всего этого – разыгранный стандарт на 57-й минуте, с которого забил Кирилл Ковалец. Лидерское действие настоящего лидера.

Форвард – Эдуардо Герреро ("Заря")

Против "Черноморца" был показательный матч в исполнении Герреро – в контексте его стараний, работы без мяча и с мячом. В контексте его умения завершать атаки. Показательно в том плане, что после удачного Копа Америка форвард не соблазнился слухами о возможном уходе на повышение, а так же усердно работает в УПЛ, которая, будем откровенны, в последние годы переживает не лучшие времена. Качественный игрок.

Форвард – Ярослав Карабин ("Рух")

О "Рухе" не забыли? Он, между прочим, выиграл со счетом 4:0 в этом туре. Хоть бери, да и всю команду отмечай. Но отметим Ярослава Карабина, который появился на поле на 70-й минуте и за это время успел принять участие в двух голах львовян. Начисто ассистировал Кваснице, после его действий мяч также оказался у Клайвера, который забил четвертый гол. Этот парень может смело называть себя "джокером" тура, хотя и в "основе" сборной не затеряется.

Главный тренер – Имад Ашур ("Полесье")

У него, как и у Волынца, были конкуренты: здесь и Лупашко, и Кобин, и Пономарев, который удачно использовал "план А", а затем усилил все "планом Б" в виде замен. Но не дать награду Ашуру после победы над "Шахтёром" на фоне тотальной критики за вылет из Лиги конференций – это преступление. Поэтому возглавит эту сборную именно он. Расписывать можно немало, но "сыграем" в стиле самого господина Имада. Он же любит философию. Вот и мы по-философски: силен не тот, кто не падает, а тот, кто поднимается после падений. В случае с Имадом Ашуром случилось именно так.

Запасные : Александр Кемкин ("Карпаты"), Иван Пахолюк ("Колос"), Виталий Буяльский ("Динамо"), Никита Кравченко ("Полесье"), Артур Шах ("Карпаты"), Богдан Михайличенко ("Полесье"), Виктор Виале ("Полесье"), Клайвер ("Рух").

Фото - UA-Футбол