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"Подобное в моей карьере впервые", - Лучкевич "выбил" плечо в матче с Ингульцем
Неприятная травма хавбека Колоса
Фото: ФК Колос
В концовке матча 2-го тура УПЛ между "
28-летний футболист Валерий Лучкевич рассказал о том, что случилось:
"Подобное в моей карьере произошло впервые. Буквально через 3–5 минут после того, как я покинул поле, плечо вдруг стало на место. Благодаря обезболивающему ночью спал нормально. Сегодня же в Киеве было сделано МРТ, результат которого определит характер повреждения.
Есть ли еще болевые симптомы? В свободном положении руки плечо не беспокоит, но когда ее поднимаю, то боль дает о себе знать. Впрочем, надеюсь, что к следующему матчу с "Черноморцем" успею восстановиться. По крайней мере, к игре готовлюсь", - рассказал Лучкевич.
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