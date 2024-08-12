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"Подобное в моей карьере впервые", - Лучкевич "выбил" плечо в матче с Ингульцем

Премьер-лига

Неприятная травма хавбека Колоса

"Подобное в моей карьере впервые", - Лучкевич "выбил" плечо в матче с Ингульцем

Фото: ФК Колос

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В концовке матча 2-го тура УПЛ между "Колосом" и "Ингулец" (0:0) получил травму хавбек ковалевцев Валерий Лучкевич – у него "вылетело плечо".

28-летний футболист Валерий Лучкевич рассказал о том, что случилось:

"Подобное в моей карьере произошло впервые. Буквально через 3–5 минут после того, как я покинул поле, плечо вдруг стало на место. Благодаря обезболивающему ночью спал нормально. Сегодня же в Киеве было сделано МРТ, результат которого определит характер повреждения.

Есть ли еще болевые симптомы? В свободном положении руки плечо не беспокоит, но когда ее поднимаю, то боль дает о себе знать. Впрочем, надеюсь, что к следующему матчу с "Черноморцем" успею восстановиться. По крайней мере, к игре готовлюсь", - рассказал Лучкевич.

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Валерий Лучкевич Колос (Ковалевка)
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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