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Сарапий перенес операцию - травма оказалась не столь серьезной
Защитник вернется через 5-6 недель
Фото: ФК Полісся
Один из лидеров "
По данным ТаТоТаке, повреждение центрбека "Полесья" оказалось не столь серьезным, как предполагалось изначально. Была проведена косметическая операция по усечению лишней части мениска, давление на которую вызывало хроническое воспаление и привело к отеку колена.
По прогнозам врачей Сарапий приступит к полноценным тренировкам уже через 5-6 недель вместо 3-4 месяцев, о которых сообщалось ранее.
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