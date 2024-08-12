Сарапий перенес операцию - травма оказалась не столь серьезной

Один из лидеров " Полесья " Эдуард Сарапий перенес операцию на колене в Киеве, которую руководил начальник медицинского штаба "Шахтера", ортопед-травматолог Дмитрий Скибинский.

По данным ТаТоТаке, повреждение центрбека "Полесья" оказалось не столь серьезным, как предполагалось изначально. Была проведена косметическая операция по усечению лишней части мениска, давление на которую вызывало хроническое воспаление и привело к отеку колена.

По прогнозам врачей Сарапий приступит к полноценным тренировкам уже через 5-6 недель вместо 3-4 месяцев, о которых сообщалось ранее.