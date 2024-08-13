Путря: С Александрией была более ничейная игра. Если бы мы забили первыми, то все было бы по-другому

Полузащитник ЛНЗ Илья Путря в эфире УПЛ ТВ подвел итог матча 2-го тура УПЛ с "Александрией" (0:2).

– Я считаю, такая более ничейная игра. Они забили первыми – это им дало преимущество, потому что при счете 0:1 мы начали открываться и получили свой 2-й гол на контратаке. Поэтому я считаю, что если бы мы забили первыми, то все было бы по-другому. Имеем то, что имеем.

– Для вас лично это уже 2-й матч в составе ЛНЗ. Как вас вообще приняли в коллективе? Какие цели у команды на нынешний сезон?

– Приняли хорошо. Хороший коллектив, хорошая команда, хорошие игроки, хороший тренерский штаб. Цели – выигрывать в каждой игре, прогрессировать, выкладываться на каждой тренировке, а в конце сезона будем уже смотреть, где мы будем.

– В ЛНЗ сейчас очень много легионеров из разных стран. Нет ли каких-либо проблем с коммуникацией внутри команды?

– Да нет. У нас многие знают английский, они учат украинский, поэтому друг друга понимаем. Тем более футбольный язык один, как говорится, потому нет проблем. Они классные игроки, классные люди, поэтому все хорошо.

– По поводу тренерского штаба. Какой футбол хочет построить Андрес Карраско в команде?

– Не буду сейчас большие слова бросать. Хотим доминировать в каждой игре, хотим играть в атаку, хотим комбинировать. Сезон покажет. Будем прибавлять.

– Сегодня много болельщиков посетили "Черкассы Арену". Как вам лично при такой поддержке было играть? Насколько она помогала в течение матча?

– Помогает, 100 процентов. Спасибо болельщикам, что в такое время приходят нас поддержать. Большое им спасибо за то, что даже когда мы проигрываем, они нам аплодируют, поддерживают. Это дает нам импульс, поэтому очень их благодарю. Приходите на матчи, мы будем выкладываться на 100 процентов и стараться побеждать.

– Впереди как раз еще 2 домашних матча. Какое настроение у коллектива еще перед двумя домашними поединками?

– Да ну как? Сейчас проиграли – настроение негативное. Но сегодня все это так в себе переварим, и с завтрашнего дня надо это забывать, проанализировать ошибки и готовиться уже к "Руху", потому что, я считаю, 4 игры дома – это небольшое, но преимущество. Мы должны дома выигрывать.