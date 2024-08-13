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Во главе с опытным Нагиевым. Минай подписал трех новичков

Премьер-лига

Усиление для закарпатской команды

Во главе с опытным Нагиевым. Минай подписал трех новичков

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

"Минай" объявил о подписании трех новичков.

Игроками закарпатской команды стали 20-летний защитник Владислава Еременко, 25-летний полузащитник Евгений Кулиш и 28-летний защитник Дмитрий Нагиев.

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Условия переходов и соглашений не сообщаются.

Еременко является воспитанником "Динамо", а прошлый сезон футболист провел в "Ворскле" где он выступал за команду U-19. Провел 2 матча за сборную Украины U-16.

Кулиш – также воспитанник "Динамо". Также выступал за "Ворсклу", "Александрию" и "Минай". В последних двух сезонах Кулиш был игроком Диназа, Левого берега и Подолья.

Нагиев в прошлом сезоне провел в киевской "Оболони" в УПЛ. В течение карьеры Дмитрий также выступал за "Днепр", австрийский "Мауэрверк", азербайджанский "Сумгайит", литовский "Стумбрас", румынское "Динамо-Авто" и "Ингулец". На счету Нагиева - 60 матчей в УПЛ, в которых он отметился одним голом и двумя ассистами.

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Дмитрий Нагиев ФК Минай
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Источник:
Інстаграм Миная
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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CrimeaDonbassUkraine (Киев)
13.08.2024 в 00:49
Доброї Ночі Українці Давайте Разом Підтримувати Наших Військових Які Зараз Біля Курської АЕС, Створюйте Акаунти У Підтримку України Масово Нові і Існуючі Інстаграм Фейсбук Тік Ток і У Всіх Можливих Соцмережах Світу і Тоді Потім Люди Нам Будуть Кидать Дуже Багато Грошей На Зброю Репост Срочно!!!!!
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Комментарии 1
CrimeaDonbassUkraine (Киев)
13.08.2024 в 00:49
Доброї Ночі Українці Давайте Разом Підтримувати Наших Військових Які Зараз Біля Курської АЕС, Створюйте Акаунти У Підтримку України Масово Нові і Існуючі Інстаграм Фейсбук Тік Ток і У Всіх Можливих Соцмережах Світу і Тоді Потім Люди Нам Будуть Кидать Дуже Багато Грошей На Зброю Репост Срочно!!!!!
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