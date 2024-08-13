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Защитник Ченбай покинул Ингулец
Контракт расторгнут по соглашению сторон
instagram.com/fcinhulets
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Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Ченбай присоединился к петровской команде летом 2022 после ухода из "Металлиста 1925".
В текущем сезоне не играл за команду. В прошлом сезоне он отыграл 18 матчей за "Ингулец", в которых отдал 2 ассиста.
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Источник:Інстаграм Інгульця
Опубликовал: Михаил Черныш
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