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Защитник Ченбай покинул Ингулец

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Контракт расторгнут по соглашению сторон

Защитник Ченбай покинул Ингулец

instagram.com/fcinhulets

Новина українською

"Ингулец" объявил о расставании с 31-летним защитником команды Сергеем Ченбаем.

Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Ченбай присоединился к петровской команде летом 2022 после ухода из "Металлиста 1925".

В текущем сезоне не играл за команду. В прошлом сезоне он отыграл 18 матчей за "Ингулец", в которых отдал 2 ассиста.

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Ингулец (Петрово) Сергей Ченбай
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Источник:
Інстаграм Інгульця
Опубликовал: Михаил Черныш
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