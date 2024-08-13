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Ассинор: Украина воспитала многих крутых исполнителей, как Шевченко, Мудрик

Премьер-лига

Ганец перебрался в Украину из Европы

Ассинор: Украина воспитала многих крутых исполнителей, как Шевченко, Мудрик

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Ганский новичок ЛНЗ Марк Ассинор сравнил УПЛ с лигами Польши и Словакии и рассказал о потенциале черкасской команды.

– Ты поиграл в Словакии и Польше. Что можешь сказать о наших западных соседях?

– В Польше я повзрослел как человек, приехав из Ганы в юном возрасте, чтобы пойти за мечтой. У меня не было возможности играть в Экстраклассе, я начинал с третьего дивизиона. В Словакии я поиграл в высшем дивизионе, но в Украине до меня играла куча звезд, как Фред, Дуглас Коста, Виллиан, Фернандинью. Все эти ребята прошли здесь и пошли на повышение. Украина воспитала многих крутых исполнителей, как Шевченко, Мудрик. Это свидетельствует о высоком уровне футбола, который у вас был до войны, хотя я знаю, что сейчас чемпионат стал более интересным, потому что команды подравнялись.

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– Ты упоминал, что интерес главного тренера ЛНЗ Андреса Карраско был определяющим в твоем решении о переходе. Какие первые впечатления от работы под его руководством?

– Он очень хороший тренер, у которого есть свое видение футбола. Он хочет играть в скорый, комбинационный футбол. Много внимания уделено переходным фазам, взаимодействию между всеми звеньями. Если мы будем дисциплинированы, верить в его идею, ЛНЗ может всех удивить в этом сезоне. Как и все испанцы, Андрес пытается научить нас на том же уровне понимать футбол, заряжая уверенностью каждого футболиста.

– Ты видишь потенциал в ЛНЗ составить конкуренцию в борьбе за еврокубки?

– Абсолютно. Мы очень мотивированы этой идеей. Но впереди у нас длинная дистанция. Мы должны сконцентрироваться на тяжелой работе, брать очки в каждой игре и в итоге это должно принести желаемый результат. Во многом также зависит от профессионализма вне поля: как ты восстанавливаешься, что ты ешь, сколько спишь и все такое. Мы готовы составить конкуренцию в борьбе за еврокубки и хорошо проявить себя с лидерами чемпионата. В нашей команде классное сочетание молодых и опытных игроков. Можно вспомнить Олейника, в свое время вызывавшегося в сборную Украины, поиграв в Европе. Как в свои 37 он держится на топовом уровне.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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