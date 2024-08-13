Замена Твердохлеба в матче против Карпат стала исторической

В поединке 2-го тура против львовского клуба полузащитник криворожского коллектива Егор Твердохлеб получил травму головы и рассечение.

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23-летний хавбек не смог продолжить свое участие во встрече, потому на поле появился Маттео Аморозо. Это произошло на 38-й минуте. Добавим, что во втором тайме гости произвели еще 5 замен.

По рекомендациям ФИФА, команда может произвести 6 замен, если один из футболистов получил травму головы. "Кривбасс" впервые в собственной истории отправил на скамью для запасных большую часть стартового состава.