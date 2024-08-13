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3 игры на старте УПЛ собрали на трибунах более 2 500 болельщиков

Премьер-лига

Фанаты соскучились по футболу

3 игры на старте УПЛ собрали на трибунах более 2 500 болельщиков

фото - ФК Верес

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По итогам двух туров три матча продемонстрировали посещаемость на уровне 2 500+ болельщиков.

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4 августа 2 632 поклонника футбола наблюдали за разгромным поражением "Ворсклы" от "Шахтера". Ровно через неделю первый поединок "Карпат" после возвращения в элиту собрал на стадионе "Украина" 3 500 фанов.

Пока что лидером в списке стала встреча "Верес" – "Динамо" в Ровно. На трибунах "Авангарда" находились 4 502 болельщика. В 3-м туре ожидается хорошая посещаемость на матчах "Левый Берег" – "Шахтер", "Карпаты" – "Динамо" и "Верес" – "Кривбасс".

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Источник:
UA-Футбол, Верес
Опубликовал: Александр Симченко
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