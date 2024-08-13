Ковалец - о победе над ЛНЗ: Мы сделали то, что наигрывали

Полузащитник "Александрии" Кирилл Ковалец прокомментировал победу над ЛНЗ (2:0) во 2-м туре УПЛ.

– Я считаю, что мы сегодня полностью заслуживали победы, несмотря на, как все говорят, состояние газона. Мы не отходили от своей игры, после 1-го тайма внесли коррективы, и, как мы видим, это сыграло нам на руку, и мы взяли 3 очка.

– Именно ваш 1-й гол был забит после розыгрыша углового. Насколько большое внимание уделяется именно подготовке к таким стандартам? Была ли это какая-то домашняя заготовка?

– Конечно, все знают, что в футболе стандарты играют большую роль. Бывает, когда плохое поле, погода, со стандарта можно забить 1 гол и выиграть матч. Сегодня мы сделали то, что мы наигрывали, и мы очень довольны, что это приносит пользу.

– Накануне сегодняшнего матча, если смотреть на прошлый сезон, "Александрия" ни разу не обыграла ЛНЗ. Сегодня, соответственно, первая историческая победа. Какие эмоции были в раздевалке после такого результата?

– Смотрите, мы на каждую игру выходим и играем на победу. У нас все эмоции одинаковые, нет разницы, с какой командой мы играли. Мы довольны, мы отпразднуем немного, завтра уже готовимся к следующему туру.

Мы в следующем матче должны доказывать, что это все не случайно, что мы являемся командой, мы должны это доказывать на футбольном поле, приносить пользу.

– В нынешнее межсезонье "Александрию" усилил ряд опытных исполнителей. Как в целом их приняли в коллективе? Насколько уже сейчас ощущается их вклад?

– Я скажу так, что в "Александрии" всегда был крутой коллектив. Пришли ребята опытные, все хорошие, нормальные люди, поэтому, я думаю, что им даже не нужно было время, чтобы влиться в наш коллектив, – сказал Ковалец.