Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Заря в товарищеском матче обыграла Диназ
Победа луганчан со счетом 4:2
Фото: ФК Зоря Луганськ
12 августа "Заря" сыграла контрольный поединок против клуба Первой лиги - ФК "Диназ".
Тренерский штаб луганской команды решил дать возможность сыграть игрокам, которые имеют меньше игровой практики во время сезона.
Спарринг завершился победой луганчан со счетом 4:2. В составе победителей дубль оформил Игорь Горбач, также отличились Тимур Кораблин и Кирилл Дришлюк.
Стартовый состав "Зари": Сапутин, Эскинья, Мариновский, Гусев, Жуниньо, Хахлев (К), Дришлюк, Бенито, Вакула, Кораблин, Горбач.
Голы: Горбач 5, 55, Кораблин 39, Дришлюк 75 (пен.) - 15, 71.
Напомним, 17 августа "Заря" проведет матч 3-го тура УПЛ против "Александрии".
Популярное сейчас
- Анчелотти дал понять Лунину его роль на новый сезон, в Реале ждут решения украинца
- Рейнджерс - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации Лиги Чемпионов
- Динамо прибыло в Глазго на матч с Рейнджерс. Шовковский взял 28 игроков
- Первая в сезоне. Игра Шахтера и Полесья завершилась потасовкой
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- Непревзойденные Карпаты, шокирующее Полесье, железный лидер Динамо. Символическая сборная второго тура УПЛ