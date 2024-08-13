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Заря в товарищеском матче обыграла Диназ

Премьер-лига

Победа луганчан со счетом 4:2

Заря в товарищеском матче обыграла Диназ

Фото: ФК Зоря Луганськ

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12 августа "Заря" сыграла контрольный поединок против клуба Первой лиги - ФК "Диназ".

Тренерский штаб луганской команды решил дать возможность сыграть игрокам, которые имеют меньше игровой практики во время сезона.

Спарринг завершился победой луганчан со счетом 4:2. В составе победителей дубль оформил Игорь Горбач, также отличились Тимур Кораблин и Кирилл Дришлюк.

Стартовый состав "Зари": Сапутин, Эскинья, Мариновский, Гусев, Жуниньо, Хахлев (К), Дришлюк, Бенито, Вакула, Кораблин, Горбач.

Голы: Горбач 5, 55, Кораблин 39, Дришлюк 75 (пен.) - 15, 71.

Напомним, 17 августа "Заря" проведет матч 3-го тура УПЛ против "Александрии".

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Источник:
ФК Зоря Луганськ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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