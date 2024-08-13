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Стоит не менее 20 млн. Журналист рассказал о ситуации Бражко в Динамо
Киевский клуб на данном этапе точно никуда не отпустит игрока
Фото: ФК Динамо Київ
Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказал, действительно ли "Бетис" интересуется полузащитником "Динамо" Владимиром Бражко.
"Может ли Бражко перейти в "Бетис"? Бражко может перейти во многие клубы, но "Динамо" на данном этапе его никуда не отпустит. Я думаю, что цена этого футболиста не менее 20 миллионов долларов на сегодняшний момент и она будет расти. Я не уверен, что "Бетис" сейчас готов заплатить такие деньги.
Они посмотрели на Довбика и Цыганкова, поняли, что в Украине можно найти хорошего футболиста за "легкие" деньги...Бражко можно продать в "Бетис", но киевляне потом сможет купить на эту сумму такого же футболиста? Я думаю, что нет. Владимир будет расти и становится важной персоной для "Динамо" и сборной", - сказал Цыганык.
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