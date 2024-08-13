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Тренер Полесья: У Усика в футбольном плане все очень неплохо
Имад Ашур считает, что Александр хорош не только в боксе
Фото: ФК Полісся
Главный тренер "Полесья" Имад Ашур поделился мнением об украинском боксере в супертяжелом весе Александра Усика, который также является игроком житомирской команды.
- Александр Усик был в расположении команды перед вторым матчем с "Олимпией". Какие у вас впечатления от него, как от спортсмена, так и от человека?
- Предварительно мы не были знакомы. Я думаю, что впечатление как от спортсмена есть не только у меня, но и у всего мира сейчас. А как от человека... Энергия, которую он предоставил, сделал это искренне, команде, всем окружающим, это то, что делает его сильной личностью, которая позволяет ему получать титулы на протяжении спортивной карьеры.
Он дал нам очень хороший импульс и я могу поблагодарить Александра за это. Хоть и за короткий срок, но он повлиял на вторую игру против "Олимпии". Не говорю о результате, а именно на игру. А еще, его участие в тренировочном процессе показало, что не только боксом единым этот спортсмен является сильным. У Усика в футбольном плане все очень неплохо, - отметил Ашур.
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