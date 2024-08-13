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Шахтер заинтересован в подписании бразильского вингера Коринтианса
Дончане готовы выложить солидную сумму за футболиста
Фото: IMAGO / Fotoarena
"Шахтер" проявляет интерес к левому вингеру "Коринтианса" Уэсли, сообщает UOL Esporte.
Согласно данным источника, представители донецкого клуба в последнее время вживую наблюдают за игрой 19-летнего бразильца.
Сообщается, что "горняки" готовы предложить за футболиста солидную сумму - 16 миллионов евро и еще бонусы.
"Шахтер" пока не получил ответа от бразильского клуба. Ранее предложение по игроку сделал российский "Спартак", однако клуб из Сан-Паулу отказался.
В 2024 году Уэсли провел 44 матча на клубном уровне, в которых забил 5 голов и отдал 4 ассиста. Transfermarkt оценивает его в 10 миллионов евро.
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