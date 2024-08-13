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Официально. Динамо отдало хавбека в аренду европейскому клубу, где уже играют пять украинцев
Молодой игрок проведет сезон в чемпионате Польше
Фото: ФК Динамо Київ
20-летний полузащитник "Динамо" Антон Царенко проведет сезон в чемпионате Польши, сообщает официальный сайт киевлян.
Руководство "бело-синих" договорилось с "Лехией" из Гданьска об аренде молодого хавбека. Срок соглашения - до завершения сезона-2024/2025.
Антон является воспитанником "Динамо". Дебютировал в основной команде "бело-синих" 17 августа 2022 года в домашнем матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против португальской "Бенфики" (0:2), в УПЛ первый матч провел 4 марта 2023 года в домашнем поединке против "Ингульца" (0:2).
Всего в составе "Динамо" Царенко провел 21 матч во всех турнирах (18 в УПЛ, 3 в еврокубках) и забил 2 мяча.
Напомним, в составе "Лехии" уже выступают 5 украинцев: Богдан Сарнавский, Иван Желизко, Сергей Булеца, Максим Хлань и Богдан Вьюнник.
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