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Ашур: Премии от Буткевича? На выходной игроки среагировали не менее радостно

Премьер-лига

Игроки "Полесья" были мотивированы

Ашур: Премии от Буткевича? На выходной игроки среагировали не менее радостно

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Главный тренер "Полесья" Имад Ашур рассказал о премиальных, обещанных президентом команды после победы над "Шахтером" (1:0).

"Видео, где Буткевич обещает премии уже разошлось по интернету. Вы видели реакцию ребят. Скажу откровенно: на выходной, который мы им предоставили сегодня, они отреагировали не менее радостно.

Конечно, Геннадий Владиславович знает, что отдают ребята для того, чтобы соответствовать амбициям клуба и достигать тех целей, которые мы хотим. Он лучше любого другого знает, как стимулировать внешнюю мотивацию ребят", - сказал Ашур в интервью Украинскому футболу.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Консул (Звягель )
13.08.2024 в 13:13
Гарно заробили на Шахтарі. А ФК Звягель угробили.
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Комментарии 1
Консул (Звягель )
13.08.2024 в 13:13
Гарно заробили на Шахтарі. А ФК Звягель угробили.
Ответить
0
0

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