Ашур: Премии от Буткевича? На выходной игроки среагировали не менее радостно

Главный тренер "Полесья" Имад Ашур рассказал о премиальных, обещанных президентом команды после победы над "Шахтером" (1:0).

"Видео, где Буткевич обещает премии уже разошлось по интернету. Вы видели реакцию ребят. Скажу откровенно: на выходной, который мы им предоставили сегодня, они отреагировали не менее радостно.

Конечно, Геннадий Владиславович знает, что отдают ребята для того, чтобы соответствовать амбициям клуба и достигать тех целей, которые мы хотим. Он лучше любого другого знает, как стимулировать внешнюю мотивацию ребят", - сказал Ашур в интервью Украинскому футболу.