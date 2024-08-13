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Ашур: Премии от Буткевича? На выходной игроки среагировали не менее радостно
Игроки "Полесья" были мотивированы
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Главный тренер "Полесья" Имад Ашур рассказал о премиальных, обещанных президентом команды после победы над "Шахтером" (1:0).
"Видео, где Буткевич обещает премии уже разошлось по интернету. Вы видели реакцию ребят. Скажу откровенно: на выходной, который мы им предоставили сегодня, они отреагировали не менее радостно.
Конечно, Геннадий Владиславович знает, что отдают ребята для того, чтобы соответствовать амбициям клуба и достигать тех целей, которые мы хотим. Он лучше любого другого знает, как стимулировать внешнюю мотивацию ребят", - сказал Ашур в интервью Украинскому футболу.
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