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Ашур - лучший наставник 2-го тура УПЛ по версии Всеукраинского объединения тренеров

Премьер-лига

"Полесье" сенсационно обыграло "Шахтер"

Ашур - лучший наставник 2-го тура УПЛ по версии Всеукраинского объединения тренеров

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Наставник "Полесья" Имад Ашур стал лучшим тренером 2-го тура УПЛ по версии Всеукраинского объединения тренеров.

Решение вполне ожидаемое, поскольку житомирский коллектив неожиданно обыграл действующего чемпиона "Шахтера" со счетом 1:0. Единственный гол на 35-й минуте забил Сергей Чоботенко.

Интересно, что для Ашура это был первый матч в рамках украинской Премьер-лиги. До этого "Полесье" вылетело из Лиги конференций, проиграв словенской "Олимпии" (0:2, 1:2).

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Источник:
Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу
Опубликовал: Алина Ерофеева
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