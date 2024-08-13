Премьер-лига
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Ашур - лучший наставник 2-го тура УПЛ по версии Всеукраинского объединения тренеров
"Полесье" сенсационно обыграло "Шахтер"
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Наставник "Полесья" Имад Ашур стал лучшим тренером 2-го тура УПЛ по версии Всеукраинского объединения тренеров.
Решение вполне ожидаемое, поскольку житомирский коллектив неожиданно обыграл действующего чемпиона "Шахтера" со счетом 1:0. Единственный гол на 35-й минуте забил Сергей Чоботенко.
Интересно, что для Ашура это был первый матч в рамках украинской Премьер-лиги. До этого "Полесье" вылетело из Лиги конференций, проиграв словенской "Олимпии" (0:2, 1:2).
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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