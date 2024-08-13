Тур агрессивного гостя. Акценты зрителя на играх 2-го тура УПЛ

Есть две новости. Гости потеряли всяческий страх и охамели вконец, выиграв три четверти матчей тура - проиграл лишь тот, кто недавно приехал из более дальних гостей. Это хорошо. Но также в шести играх из восьми забивала лишь одна команда, еще раз не забил никто, А единственный гол придумал вратарь соперника. Это плохо.

Вообще же, несмотря на ряд неожиданных и ярких результатов, тур скорее не понравился. Засилье борьбы, бесконечные подкаты и грязная игра, как следствие - череда травм, систематические нелепые ошибки и в результате голы “на ровном месте” - продолжаем деградировать? И при этом ждать международных успехов…

Постоянные читатели знают - автор честен с ними. С ним можно не соглашаться: он всего лишь высказывает личное мнение. Но что и как увидел, о том и так спою.

Черноморец - Заря 0:1

Карпаты - Кривбасс 3:0

Шахтер - Полесье 0:1

Оболонь - Рух 0:4

ЛНЗ - Александрия 0:2

Верес - Динамо 1:2

Левый Берег - Ворскла 0:3

Колос - Ингулец 0:0

Зрелищность. Самым насыщенным острыми моментами получился поединок во Львове. Затем идут матчи “Шахтер” - “Полесье” и “Верес” - “Динамо”. С некоторой натяжкой отнесу сюда и встречу в Черкассах.

Безголевая игра в Ковалевке действительно была самой скудной на опасность у ворот - наскреб лишь пять моментов.

Интрига. Выходит, что быстрее всех разобрались с соперником “Карпаты”: два гола в течение трех минут перед перерывом сделали миссию “Кривбасса” невыполнимой.

В последние полтайма судьба результата решалась в половине матчей тура.

На 73-й минуте Безерра удвоил счет для “Александрии” в Черкассах. На 80-й - Топалов упустил шанс вырвать победу над “Ингульцом” для “Колоса”. На 3-й компенсированной - Нещерет парировал удар Сикейры, отстояв для “Динамо” победу в Ровно. И на 11-й (!) - Волынец сделал то же для “Полесья”, справившись с ударом Судакова.

Логика. Самый закономерный счет тура был зафиксирован в Одессе - “Заря” была сильнее соперника ровно на этот забитый мяч.

Самым нелогичным результатом, исходя из соотношения моментов, стало поражение “Шахтера”. По игре тут стояли примерно 2:1 в его пользу. Разгром “Кривбасса” также не отвечает увиденному на поле - здесь по логике выходило где-то 3:2 в его пользу. Ну и в Черкассах, в этом смысле, командам вполне светила аккуратная ничейка - 1:1.

Судейство. И снова здравствуйте! То есть, опять лишь один реально спорный эпизод, и вновь в пользу соперника “Черноморца”. На 86-й минуте, при счете 0:1, не был назначен пенальти в ворота “Зари” за фол Джордана против Хобленко.

Комментарий коллеги-консультанта Юстаса: “Пенальти для меня без вопросов. Четко наступил на голеностоп. Куда они на этом … ВАРе смотрят - загадка”. Рефери - Евтухов. Арбитр ВАР - Новохатний. Таким образом, констатируем: у команды Бабича, по нашей версии, отобрано второе гипотетическое очко в двух турах.

Везение. Фортуна подсобила “Ворскле”, сделав для нее почин на 50-й минуте: Челядин открыл счет после нелепой ошибки кипера “Левого Берега” Механива. И тут Полтаве пошла масть - до этого у команд было лишь по одной реальной возможности для взятия ворот.

Личности. Имеет смысл напомнить, что здесь определяются не герои тура и не самые полезные игроки. Я выделяю тех, кто чаще всего оказывался в центре внимания “крупным планом” - исполнителей главных ролей футбольного спектакля. Роль же, как известно, можно сыграть и талантливо, и отбыв номер, и откровенно бездарно.

А в этом плане, самой яркой фигурой тура запомнился Буяльский из “Динамо” - пять участий в ключевых эпизодах игры и забитый мяч. Вторым назову его одноклубника Шапаренко - четыре участия и гол + пас. Третьим будет Хомченовский из “Кривбасса” - столько же участий, но безрезультатных.

На сей раз эффективностью блеснули сразу четверо: Безерра (“Александрия”), Челядин (“Ворскла”), Чачуа (“Карпаты”)и Карабин (“Рух”) - по два участия в голах из двух возможных.

Среди вратарей на виду были житомирянин Волынец с четырьмя зачетными сэйвами и Кемкин из “Карпат” - с тремя, включая отбитый пенальти.

Симпатии. Больше всех созидали для зрителя призеры прошлого сезона - “Динамо”, “Кривбасс” и “Шахтер”. Именно в таком порядке. Под стать им были и “Карпаты”.

“Рух” по количеству моментов вряд ли превзошел тех же ЛНЗ с “Александрией”. Но по качеству и главное - по реализации также заслуживает быть отмеченным.

Меньше всего футбола мы увидели в исполнении “Оболони” и “Левого Берега”, чьи уникальные голевые моменты остались в первом тайме. Не намного веселее их смотрелись “Черноморец” и “Верес”.

Таблица. Ее, по сути, еще нет. Поэтому пока - о первых сформировавшихся впечатлениях от тех команд, что сыграли уже по два раза.

“Заря” - калиф если не на час, то на пару-тройку от силы. Ее шесть очков из шести были взяты довольно натужно. Визуально пока она ничем не лучше многих.

“Карпаты” провели два настолько разных матча, что судить о них хоть как-то еще преждевременно.

“Шахтер”, пожалуй что, удивил. И, на мой взгляд, победа “Полесья” (при всех безусловно заслуженных комплиментах в его адрес) пока больше говорит не о его силе, а о слабине, которую дал соперник.

“Кривбасс” за что боролся, на то и напоролся. К сожалению, он уже начал вкушать прелести борьбы на два фронта. И посему, пока он не покинет Европу, конкурировать за высокие места в УПЛ ему будет куда как сложнее. Проклятый парадокс нашего времени.

“Левый Берег” и “Черноморец” сегодня закономерно замыкают таблицу. Но если у первых по объективным и где-то даже форс-мажорным причинам не готова к полноценной конкуренции команда, то проблемы вторых, я бы сказал, глобальнее и печальнее. Мы уже давно имели в Одессе клуб ради клуба. Продолжение следует…

Остальные как остальные. А четверка стартовавших со второго тура начала сезон с синхронных побед. Но хоть что-либо сказать вам об этих командах смогу не ранее чем через неделю.

Анонсы. “Заря” - “Александрия”. Кто из них первым потеряет очки? Сумеет ли новатор Ротань переиграть традиционалиста Коваля? Задержится ли на вершине таблицы неожиданный лидер? Навскидку отчего-то видится ничья, но поглядим - любопытно.

“Карпаты” - “Динамо”. Вывеска тянет на Афишу 3-го тура. Не только по именам команд, но и по игре, продемонстрированной накануне. А ведь команда Шовковского перед этим еще и сыграет в Глазго. Но больше интересует, как будет выглядеть на фоне фаворита команда Лупашко.

Ну и хватит, пожалуй. Хорошего понемножку. Буду только рад, если приятно удивят другие - чем больше, тем лучше. И я вас умоляю, ребята: борьба - борьбой, но и о футболе не забываем. В первую очередь зрителю нужен он, а не работа локтями, коленями и “автогеном”.