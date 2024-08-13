Марлон Гомес из-за травмы пропустит минимум два тура УПЛ

Стали известны подробности травмы полузащитника " Шахтера " Марлона Гомеса, которую он получил в матче 2-го тура УПЛ с "Полесьем" (0:1).

По информации ТаТоТаке, у 20-летнего бразильца диагностировали растяжение задней поверхности бедра.

Футболист пропустит по меньше мере два тура УПЛ, а значит, что не сыграет в чемпионате против "Левого берега" и "Александрии".

В лучшем случае Марлон появится на поле в 5 туре 31 августа, когда "Шахтер" будет играть против "Кривбасса".