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Марлон Гомес из-за травмы пропустит минимум два тура УПЛ

Премьер-лига

У бразильца диагностировали растяжение задней поверхности бедра

Марлон Гомес из-за травмы пропустит минимум два тура УПЛ

instagram.com/fcshakhtar

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Стали известны подробности травмы полузащитника "Шахтера" Марлона Гомеса, которую он получил в матче 2-го тура УПЛ с "Полесьем" (0:1).

По информации ТаТоТаке, у 20-летнего бразильца диагностировали растяжение задней поверхности бедра.

Футболист пропустит по меньше мере два тура УПЛ, а значит, что не сыграет в чемпионате против "Левого берега" и "Александрии".

В лучшем случае Марлон появится на поле в 5 туре 31 августа, когда "Шахтер" будет играть против "Кривбасса".

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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