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Марлон Гомес из-за травмы пропустит минимум два тура УПЛ
У бразильца диагностировали растяжение задней поверхности бедра
instagram.com/fcshakhtar
Стали известны подробности травмы полузащитника "
По информации ТаТоТаке, у 20-летнего бразильца диагностировали растяжение задней поверхности бедра.
Футболист пропустит по меньше мере два тура УПЛ, а значит, что не сыграет в чемпионате против "Левого берега" и "Александрии".
В лучшем случае Марлон появится на поле в 5 туре 31 августа, когда "Шахтер" будет играть против "Кривбасса".
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