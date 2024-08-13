  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Фещук: В Крыму у меня никогда не было проблем, бандеровцем не называли
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фещук: В Крыму у меня никогда не было проблем, бандеровцем не называли

Премьер-лига
Обновлено

Форвард с теплотой вспоминает свои годы в Таврии

Фещук: В Крыму у меня никогда не было проблем, бандеровцем не называли

фото из свободных источников

Новина українською

Экс-форвард "Таврии" Максим Фещук вспомнил о периоде карьеры, который он провел в Крыму, куда перешел из "Карпат".

Читайте такжеЭкс-игрок Карпат и Таврии Максим Фещук будет выступать за клуб из Тернопольской области

"Для меня переход из "Карпат" в "Таврию" был шагом вперед — как глоток свежего воздуха. Я ни о чем не думал, наслаждался игрой, периодом там, коллективом, бытом. Море неподалеку, семья довольна, контракт хороший, много ярких игр. Тот же Кубок, я забил в финале, открыл счет. Или домашняя игра с "Днепром", когда вышел при счете 0:1 и сделал два результативных действия по сути — гол и автогол поспособствовал. И тебя потом на руках носят. Приятно.

Поверьте, у меня никогда в Крыму не было проблем. Меня там хорошо воспринимали, я честно говорю. Один позитив, одни хорошие и теплые воспоминания о проведенном там периоде. Хотя были истории, как я уже рассказывал — когда разговаривал с женой по телефону на украинском, а мне какие-то бабки, которые сбоку сидели, говорят: "А вы откуда приехали?".

Но честно, за все пять лет в Крыму я не чувствовал, что меня где-то притесняют или мне что-то не нравится. Все было очень дружелюбно, абсолютно без проблем, как в футбольном плане, так и в бытовом. Бандеровцем меня не называли. Я покинул "Таврию" перед аннексией, зимой 2013 года, и вообще не чувствовал перед этим какие-то настроения, что может до такого дойти. Абсолютно не подозревал. Для меня было шоком, когда услышал, что происходит. Не мог поверить.

Я пятью годами в "Таврии" сильно доволен. Блин, ну это были классные годы в моей карьере. Тот же выигрышный Кубок, много игр, большой опыт, работа со многими тренерами. Ну вообще все было на очень высоком уровне", — сказал Фещук.

По теме
yellow-arrow
Любенович подал в отставку с поста главного тренера Миная, - СМИ
yellow-arrow
Марлон Гомес из-за травмы пропустит минимум два тура УПЛ
yellow-arrow
Тур агрессивного гостя. Акценты зрителя на играх 2-го тура УПЛ
Таврия (расформирован 2014) (Симферополь) Максим Фещук
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
маклауд (Украина)
13.08.2024 в 21:07
Якщо не назвали бандерівцем, значить недостойний!)
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
маклауд (Украина)
13.08.2024 в 21:07
Якщо не назвали бандерівцем, значить недостойний!)
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости