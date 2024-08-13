Фещук: В Крыму у меня никогда не было проблем, бандеровцем не называли

Экс-форвард "Таврии" Максим Фещук вспомнил о периоде карьеры, который он провел в Крыму, куда перешел из "Карпат".

"Для меня переход из "Карпат" в "Таврию" был шагом вперед — как глоток свежего воздуха. Я ни о чем не думал, наслаждался игрой, периодом там, коллективом, бытом. Море неподалеку, семья довольна, контракт хороший, много ярких игр. Тот же Кубок, я забил в финале, открыл счет. Или домашняя игра с "Днепром", когда вышел при счете 0:1 и сделал два результативных действия по сути — гол и автогол поспособствовал. И тебя потом на руках носят. Приятно.

Поверьте, у меня никогда в Крыму не было проблем. Меня там хорошо воспринимали, я честно говорю. Один позитив, одни хорошие и теплые воспоминания о проведенном там периоде. Хотя были истории, как я уже рассказывал — когда разговаривал с женой по телефону на украинском, а мне какие-то бабки, которые сбоку сидели, говорят: "А вы откуда приехали?".

Но честно, за все пять лет в Крыму я не чувствовал, что меня где-то притесняют или мне что-то не нравится. Все было очень дружелюбно, абсолютно без проблем, как в футбольном плане, так и в бытовом. Бандеровцем меня не называли. Я покинул "Таврию" перед аннексией, зимой 2013 года, и вообще не чувствовал перед этим какие-то настроения, что может до такого дойти. Абсолютно не подозревал. Для меня было шоком, когда услышал, что происходит. Не мог поверить.

Я пятью годами в "Таврии" сильно доволен. Блин, ну это были классные годы в моей карьере. Тот же выигрышный Кубок, много игр, большой опыт, работа со многими тренерами. Ну вообще все было на очень высоком уровне", — сказал Фещук.