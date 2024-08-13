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Карпаты, "учитывая большой ажиотаж", продолжают продажу сезонных абонементов

Премьер-лига
Обновлено

Карпаты успешно начали сезон

Карпаты, "учитывая большой ажиотаж", продолжают продажу сезонных абонементов

instagram.com/karpaty.lviv

Новина українською

"Карпаты" заявили о продолжении продажи сезонных абонементов.

"Учитывая большой спрос болельщиков на сезонные абонементы, мы продолжаем их продажу.

Если хотите гарантированно попасть на все домашние матчи "зелено-белых" – покупайте абонемент на сезон. Количество мест ограничено", — сообщает клуб в соцсетях.

Напомним, что "Карпаты" в минувшем туре УПЛ обыграли во Львове "Кривбасс" 3:0. Следующий домашний матч львовяне проведут 18-го августа против "Динамо" в 3-м туре УПЛ.

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Источник:
Инстаграм Карпат
Опубликовал: Михаил Черныш
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