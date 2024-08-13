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Карпаты, "учитывая большой ажиотаж", продолжают продажу сезонных абонементов
Карпаты успешно начали сезон
instagram.com/karpaty.lviv
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"Учитывая большой спрос болельщиков на сезонные абонементы, мы продолжаем их продажу.
Если хотите гарантированно попасть на все домашние матчи "зелено-белых" – покупайте абонемент на сезон. Количество мест ограничено", — сообщает клуб в соцсетях.
Напомним, что "Карпаты" в минувшем туре УПЛ обыграли во Львове "Кривбасс" 3:0. Следующий домашний матч львовяне проведут 18-го августа против "Динамо" в 3-м туре УПЛ.
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Источник:Инстаграм Карпат
Опубликовал: Михаил Черныш
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