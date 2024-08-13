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Любенович подал в отставку с поста главного тренера Миная, - СМИ

Премьер-лига
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Официальной информации пока нет

Любенович подал в отставку с поста главного тренера Миная, - СМИ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

После победы над "Скалой 1911" (3:1) в матче второго этапа Кубка Украины главный тренер "Миная" Желько Любенович подал в отставку. Об этом сообщает Sport.ua.

Что именно стало причиной этого шага – точно неизвестно. Сегодняшнюю тренировку закарпатская команда проводила без сербского специалиста.

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Официальных сообщений от клуба по этому пока что нет.

Напомним, что в "Минае" Любенович успел поработать девять месяцев. Под его руководством команда уверенно провела весенний отрезок предыдущего чемпионата в УПЛ, однако сохранить место в классе сильнейших не удалось.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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