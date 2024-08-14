Пидгурский: Мы хотим играть в футбол с позиции силы. Воспитанники могут играть на уровне Премьер-лиги

Денис Пидгурский ответил на вопросы после первой победы в УПЛ 2024/25.

“Первый матч с “Полесьем” мы пропускали. Лучше мы сыграли бы. Начинать чемпионат гостевой встречей с "Оболонью" было непросто – "пивовары" серьезный оппонент. Далее у нас будут сложные матчи.

К тому же из-за травм у нас много проблем с составом. Пять ведущих игроков травмированы. Хотя еще в прошлом чемпионате были схожие ситуации. Академия ФК "Рух" плодотворно работает. Воспитанники могут играть на уровне Премьер-лиги".

"Старт сезона всегда сложен. Хочу поблагодарить наших руководителей, которые организовали для нас учебно-тренировочный сбор в Словении. Далеко не каждый украинский клуб может готовиться при столь хороших условиях.

Структура нашей игры не поменялась, хотя коррективы постоянно вносятся. Мы хотим играть в футбол с позиции силы. Хотим использовать давление.

По итогам прошлого чемпионата мы не попали в пятерку лучших команд УПЛ. Много игр было, где мы упустили свои шансы. Самая главная причина нашего не попадания в еврокубки – у нас много неопытных футболистов”, – считает Пидгурский.