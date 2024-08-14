УПЛ назвала лучших игрока и тренера 2-го тура, а также определила символическую сборную

Украинская Премьер-Лига вместе с ведущими, экспертами, комментаторами УПЛ ТВ и представителями ведущих спортивных СМИ Украины определили символическую сборную 2-го тура Чемпионата УПЛ, а также лучших игрока и тренера.

Лучшим тренером 2-го тура был признан Имад Ашур, который во главе "Полесья" победил действующего чемпиона Украины "Шахтер", а лучшим игроком тура назвали Евгения Волынца - вратаря житомирской команды.

В топ-3 наставников вошли также Владислав Лупашко ("Карпаты") и Руслан Ротань ("Александрия").

В топ-5 футболистов также вошли Николай Шапаренко ("Динамо"), который набрал немного меньше Волынца, Сергей Чоботенко ("Полесье"), Александр Кемкин ("Карпаты") и Богдан Михайличенко ("Полесье").

В общем эксперты выбрали 26 игроков и 7 тренеров на звание героев 2-го тура, а также 47 кандидатов в символическую сборную. Поэтому, кроме 11 футболистов условного стартового состава, добавлен также условный резерв символической сборной тура: Кемкин("Карпаты"), Сыч ("Рух"), Полегенько ("Карпаты"), Холод ("Рух"), Бабенко ("Полесье"), Чачуа ("Карпаты"), Буяльский ("Динамо"), Антюх ("Заря"), Кнаспопир ("Рух").

Фото: УПЛ